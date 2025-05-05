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台幣狂升誰最穩？他問「哪檔最抗升值」網一面倒推這幾類

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣示意。圖／中央社
新台幣示意。圖／中央社

台幣近期出現史詩級升值走勢，不少投資人開始擔心資產縮水風險，有網友發文詢問：「台幣升這麼快，有沒有相對安全的股票？」網友秒列幾類族群，內需、電信、營建、航空呼聲最高！

一名網友在PTT股板發文表示，近期台幣飆升，讓不少以美元報價的企業面臨匯損壓力。不過他研究後發現，部分塑化股屬於「自然避險模型」，雖然營收以美元計價會虧損，但成本端也是美元，因此匯損與成本可部分抵銷。他好奇問道：「這樣的股票，是不是在升值下比較安全？」

網友點名電信股，台幣部位多、內需穩健「中華電、遠傳、台灣大哥大一定有人提吧」、「滿手台幣、內需電信，最不怕匯率了」；還有內需股＆遊戲娛樂股匯率影響小「遊戲股宇峻、橘子、辣椒這類低外銷比的OK」、「內需百貨、食品、甚至八方雲集也有人推」。

航空與旅遊股，台幣升值受惠者「台幣升＝出國潮，航空還沒完全反映」、「買華航長榮航等於賭國人出國意願回升」。

營建與資產股，土地價值抗匯損「房地產跟土地資產不吃匯率，長線保值」、「特別是有開發潛力的資產股會更抗跌」。

現金為王派也不少「真的怕的話台幣定存最實在」、「美債＋保留現金，觀望總比盲衝好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台幣匯率 房地產 華航 資產 避險 長榮 電信業

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