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川普又出手…宣布對境外製作電影課100％關稅！網酸：報復好萊塢不挺他

聯合新聞網／ 綜合報導
川普喊課100%電影關稅！境外製片成國安威脅？圖／美聯社
川普喊課100%電影關稅！境外製片成國安威脅？圖／美聯社

美國總統川普又掀起關稅風暴，這回標靶對準全球影視產業。

根據路透報導，川普在當地時間5月4日於自家平台「真相社交（Truth Social）」發文，宣布將對所有在美國境外製作的電影課徵100%關稅，並授權美國貿易代表署（USTR）進行後續規劃。

川普聲稱，許多國家透過補助與誘因吸引好萊塢製片人出走，導致美國電影工業「正在迅速消亡」，這種有組織的競爭不只是商業問題，更升級為「國家安全威脅」。他直言：「這不只是電影，更是一種信息與宣傳工具！」

不過此舉引起廣泛爭議。除了政策執行上的模糊地帶（如何界定境外製作？串流平台如何課？），也讓許多網友質疑，這根本不是為了保護產業，而是另有所圖。

網友觀點熱烈反應，一派冷嘲熱諷「電影也要課稅？他是每週一刀制」、「他根本就是在報復好萊塢不挺他吧？」、「這是打擊自己陣營最大產業之一，有事嗎？」

質疑執行落地困難「Netflix怎麼課？全球拍片平台難不成要分地區抽稅」、「電影沒有實體報關，要怎麼算進口」、「海外取景、特效外包也算境外嗎？」

川普的政策風格向來直接、快速、爭議性十足，這波電影關稅戰看似小眾，卻可能牽動整個影視供應鏈；從製作地、後製團隊到串流平台分潤，背後早已是全球資本與創意交錯的結構。

若此政策落實，美國本土影業可能短期受惠，但也可能招致各國報復性反制，造成「雙輸」局面。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Netflix 供應鏈 好萊塢 川普 美國 電影

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