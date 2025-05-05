台幣升值衝太快！游庭皓：壽險明年搞不好股東領環保杯而不是現金

台幣最近的強升走勢可說是「不預警爆衝」，讓不少出口商與金融機構措手不及。匯率表現漂亮，卻未必對每個人都是好事，特別是對那些持有大量海外資產的產業來說，這波升值，簡直像是「無聲的資產縮水」。

財經專家游庭皓點出關鍵：台灣過去累積了大量海外金融資產，尤其是壽險業者握有超過1.7兆美元的海外債券部位，當中多半集中於美國公債與固定收益商品，然而對應的台幣端卻沒有做好充分避險。也就是說，一旦台幣快速升值，資產縮水的壓力將直接反映在帳面上。

游庭皓直言，這樣的資產負債結構失衡早就埋下隱憂，美債在前幾年被暴力升息壓著打，現在又來一記台幣強升的悶棍，對壽險業者來說，明年搞不好連股利都發不出來，股東等著的可能是環保杯而不是現金。

事實上，這波台幣升值不只造成帳面損失，還引發一連串「緊急避險潮」。許多壽險公司與出口企業為了止血，臨時補做避險部位，反而進一步推升台幣短線買盤，形成「越避越升」的惡性循環，也讓市場資金壓力瞬間放大。

這次的台幣異常升值，不只是匯市操作的考驗，更是整體金融結構的壓力測試。台灣在國際市場的角色複雜微妙，當資產遍佈全球，卻缺乏相對應的風險對沖策略，一場升值，就可能揭開長年沒修補的縫隙。游庭皓這次的提醒，其實不只是壽險業該聽進去，更是所有仰賴海外資產的投資人，都該重新審視自己的風險承擔力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。