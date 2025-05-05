「台幣升破28沒空間」？專家一開口 網全笑翻：那就是穩破了

川普關稅戰一出，台幣狂升，專家卻說「應無升破28空間」？

這番說法在PTT上引發強烈反彈，網友一面倒認為：「這就是反指標本尊。」

美國總統川普4月初再次丟出對等關稅震撼彈，讓美元指數正式跌破百元關卡，亞洲貨幣則集體反攻，新台幣也從第一季的貶值走勢，轉為4月爆量回升，單日狂升逾1.2元、創下史詩級漲幅。

匯銀人士表示，台幣雖然走升，但「應無升破28的空間」。台新銀行首席外匯策略師陳有忠則指出，台幣已進入偏升格局，外資買超、美元轉弱，都是關鍵助力。不過考量對美談判壓力，他認為央行應會讓台幣升值「但不會當亞洲第一名」。

網友火力全開，酸度爆表「穩了，下週直接看到27」、「專家說不會，那就一定會」、「28保不住了，直接看25」、「這不就是廣場協議2.0？」、「美金仔開始變價值投資了」。

甚至有人戲稱：「川普這波『無差別關稅』才剛開打，下一波升值戰早已上膛，台廠出口要哭了。」

當官方與專家忙著釋放安撫訊號，市場卻用腳投票。PTT一面倒地將「專家說法」當成反指標，認為破28只是遲早的事。畢竟，台幣升破28，不只是心理關卡，更可能牽動整個出口鏈與資金版圖重組。

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