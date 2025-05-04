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5月行情將轉強 億級投資大咖提醒：反彈≠回升「趕緊撤退」

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
台股。聯合報記者曾原信／攝影
台股。聯合報記者曾原信／攝影

摘要

1.股市在5月有望出現反彈行情，但須注意反彈不同於回升，應把握機會調整持股、降低風險。

2.反彈期間，建議逢低加碼科技、傳產、金融股，持續定期定額布局防禦型標的，並分散債券與貨幣配置，避免單押美元。

3.投資策略仍以保守為主，持股高者應見機減碼，現金多者可短線積極操作，但須謹慎設定停利與適時出場。

經過美國總統川普反覆無常的說話及決策後，市場似乎慢慢調整出應對模式。雖然市場依舊震盪，資金轉移也持續進行中。不過行情在經過跌深、短暫打底之後，短期底部浮現，無論是投資或投機性買盤，都開始嘗試介入。

我預期5月可望有不錯的反彈行情，但提醒各位「反彈與回升是不一樣的」。基本上應以調整換股、把握機會賣出為主，將持股降至安全的水位，以便應對未來更多的不確定性。

目前，美國已幾乎與全球為敵。我原本期望中國會放軟態度，結果依然強硬，就連最早談判的日本也表現得相當冷靜，讓美國裡外不是人。

我認為，接下來川普政府將會有更多「調整措施」，以及自圓其說的說詞，試圖讓局勢不這麼難堪。否則，美國由繁榮轉向衰退的跡象將越來越明顯，近期美元、美債、美股的表現，已經印證了我的觀點。

反彈行情的5大重點配置

1.金價漲幅已大，不宜繼續追高

部分的黃金相關商品，可當作避險部位獲利了結。

2.逢低加碼部分基金與股票

科技、傳產與金融（高股息但需嚴防財報不佳）可加碼配置。

3.持續定期定額，並分散防禦配置

已有定期定額的投資就應繼續扣款，並將防禦型標的分散配置。債券類可多元布局，不只侷限於美國債券，像是投資等級債、歐洲、日本，甚至新興市場債券都可納入考量。

4.跌深就是利多，選股留意強勢反彈個股

可挑選股價超跌或領先反彈的個股，但須記得設立停利點，適時出場、見好就收。

5.貨幣配置持續多元化

可考慮日圓、歐元、澳幣等，不宜單押美元，因美國恐陷衰退。

若持股偏高，仍須見機減碼；若現金較多，可短暫積極操作，但整體方向仍應偏保守。 一切以謹慎小心為宜。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文2024年給企業的一堂課：黑天鵝只會越來越多，誰「這能力」強誰就成功

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

停利 債券 投資人 短線

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