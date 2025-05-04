重壓亞馬遜、特斯拉、阿里巴巴 英國百年資管巨頭：找到關鍵少數

柏基集團一直信奉長期全球成長股票策略，認為真正的投資是長期投資於少數最具競爭力、創新性的優質企業，並且積極支持能引領世界變革的企業。

本文出自《投資的底層邏輯》 平均來看，柏基集團持有一檔股票的時間長達五到十年，短期內的業績爆發並不是柏基集團的目標，可持續的業績成長、恆久的品牌價值與創新驅動力才是柏基集團的關注焦點。

柏基集團認為，投資失敗損失的只是本金，但成功挖掘出一檔成長股，帶來的報酬卻無限大。

這種對投資「不對稱性」的信奉，使柏基集團選擇重壓亞馬遜、特斯拉、阿里巴巴等高成長股。

這個投資思維與二八定律吻合，也就是說，柏基集團的價值思維是找到最具創造價值潛力的關鍵少數，並以合理的價格投資。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。