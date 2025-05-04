女股神與巴菲特路線迥異 比特幣和特斯拉讓方舟投資短時間內一舉成名

方舟投資執行長凱西‧伍德與巴菲特不同，伍德非常信奉顛覆式創新與指數成長，堅持做多科技股，充分發揮動態價值投資思維。

方舟投資的網站首頁醒目的寫著：「我們只投資顛覆式創新。」

二○一五年公司成立後，方舟投資就投資八、九檔ETF，橫跨生命、醫藥、太空、人工智慧、自動車等顛覆式創新領域，最成功的投資案是大筆投資比特幣和特斯拉，讓方舟投資在短時間內一舉成名。

本文出自《投資的底層邏輯》 伍德認為要做到顛覆式創新需要時間，一項新技術從發明到應用，通常需要七年以上的時間，因此投資人必須有耐心長期持有企業的股票。

長期投資是區分價值投資思維與其他投資思維的重要關鍵，了解時間對投資的影響，有助於投資人掌握價值思維的關鍵意義。

曾經有人把伍德稱為「女股神」，但很顯然，她和巴菲特遵循不同的投資哲學。

遺憾的是，隨著近年來週期輪動、經濟成長放緩、政策緊縮，成長股股價開始大幅下滑。

但長期來看，專注於發掘最具創新價值的少數公司，無疑是正確的投資策略。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。