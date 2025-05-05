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台股交易量上漲⋯恐懼消失換貪婪回來？網友重回多頭：低點不買是傻瓜

聯合新聞網／ 綜合報導
台股五月走勢向上。聯合報系資料照
台股五月走勢向上。聯合報系資料照

台股5月華麗登場，首個交易日即在台積電（2330）大漲4.63%、登上950元激勵下，指數飆升552.61點、收20,787.64點，離4月初的缺口不到450點，總成交值也放大至3,267億元，為近13個交易日最大量；三大法人買超385.78億元。隨著交易量及股市指數上漲，有PTT網友好奇「恐懼的人消失了？」其他人則認為，歷經股災指數來到低點，本應趁此時買進。

一名網友在PTT發文表示，過去一個月市場瀰漫恐懼情緒，如今隨著股市「驚驚漲」，詢問投資與高股息ETF的人數驟增，彷彿恐懼如夢一場，原PO以巴菲特名言「別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼」作為發想，提出觀察：「恐懼消失了嗎？台股價漲量縮，恐慌指數下降，看起來大家都準備再次進場了？」

這番話迅速勾起眾人共鳴，不少人坦承「手又癢了」、「我在800台積電上車」、「大漲三天你就受不了」，整體氣氛似乎重回多頭。多頭支持者指出「最慘的已經見過」、「不買是傻瓜」、「年底三萬點穩了」、「短線收復24000，年底看26000」、「比下跌更痛苦的是沒買到」、「你才幾歲恐懼什麼？退休還早，怕什麼套牢？」，有人甚至直呼「你還沒上車？我倉位早在爆量那兩天建完了」，直指此刻正是佈局良機。

然而，另一派網友則仍保留警戒：「恐懼指數還是36，沒過50還稱不上貪婪」、「川普關稅危機還在」、「美債問題未解」、「這只是反彈」、「是否只是人造熊市」、「關稅公布後才是真考驗」。不少人提及「過去幾天跌停掛賣都賣不掉」的恐怖經歷，認為現在恐懼只是被暫時遺忘，並未真正消退。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 台積電 台股 川普 巴菲特 指數 美債 高股息

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