新台幣升值創高 卓榮泰、央行都否認受美施壓！網笑：自願就不算強迫

新台幣兌美元近日大幅升值衝創16個月新高價位。行政院長卓榮泰2日表示，台灣長期是匯率穩定國家，也沒有強力操縱匯率，目前並沒有受到任何壓力，還是取決於市場機制，現在全球大趨勢是美元貶值，各國也都都還在調適。央行也大動作發布新聞稿澄清，強調美國財政部並未要求新台幣升值，所謂升值到「特定價位」更是無稽之談。然而網友卻不買單，狠酸「是自願不算強迫」。

央行強調，美國財政部並未要求新台幣升值，國內媒體報導美國要求新台幣升值，顯與事實不符。央行與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。長期以來，新台幣匯率表現相對其他主要貨幣穩定，央行將持續致力維持新台幣的動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。

卓榮泰也指出，央行總裁楊金龍上周才在立法院說過，央行沒有強力干預匯市。台灣股匯市穩定，會持續觀察，政府有預判到台幣升值，目前還沒有發生到不可控狀況。卓榮泰表示，沒有受到任何美方壓力。

一名網友在PTT轉貼新聞引述央行說法，包括「美國財政部沒有要求新台幣升值」、「是尊重G7協議不要貨幣競貶，取得不公平貿易優勢」等。其他人卻不買單，紛紛留言「自願沒有強迫」、「那就是確定有了」、「台積電自己也說沒有被逼著去美國設廠」、「嘴巴說不要，心裡很誠實」、「自己會跪不必逼」、「 直接證實匯率操縱國，不然怎麼會波動低」、「外資沒有買超，台幣直接漲1元，難道是散戶買的」、「台灣就是班上那個陰陽怪氣的學生，成天鬼頭鬼腦的」、「

也有人留言「升值就說美國逼的，貶值就說只照顧低毛利企業」、「央行操作哪一次沒公開」、「去美國玩變便宜了」、「如果匯率不升不貶又要說央行都不做事」、「台灣果然詐騙寶島，政府帶頭騙」、「就算有，也是偷偷說，全世界都知道你台灣央行就是匯率操縱國」、「央行都會裝死一季到半年」「突然幾天升值這麼猛，會有人信嗎」、「台幣升值，所有外幣資產都貶值」。

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