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台幣狂升⋯他點名2類人慘了！網猜陰謀論：美國沒要求台灣很主動

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣匯率狂升。圖/本報系資料照片
新台幣匯率狂升。圖/本報系資料照片

台幣匯率2日早盤接連升破32元與31.5元兩道整數關卡，創一年新高。央行總裁楊金龍再三強調美國並未要求台幣升值。PTT網友熱議，新台幣持續升值，對於出口商及持有債券部位的投資人而言可說是一大壓力，其他人笑稱，「也許美國沒要求，但是台灣自己知道該做什麼」，暗指新台幣升值可能仍是政府人為操控。

業界人士指出，新台幣升值，台灣最受衝擊的就是機械、化工、紡織及ICT零組件等仰賴出口的行業，「（政府）現在應該說清楚，台灣要怎麼因應從貿易戰到貨幣戰的談判？」一位不具名的ICT零組件廠商高層指出，雖然央行澄清並無美國壓力，但今天新台幣的表現，顯示外匯市場波動劇烈，出口商現在都有壓力。

一名網友在PTT發文表示，「雖然央行說沒有被美國逼升值，不過最近台幣比股票還會飆，台幣再這樣升下去，出口商跟債蛙表示崩潰」。

許多網友第一時間點名央行發言不可信，紛紛留言「我獨自升值，LUL」、背後疑雲重重。「說謊成性」、「沒有逼是這樣，有逼的話」、「也許美國沒要求，是台灣自己知道該做什麼」、「會不會其實條件就是升值換關稅讓利」、「主動跪就不算逼」、「說沒壓力最有壓力」、「跪到地下室了」。另有留言提及債券族與出口業者慘況，「債蛙尿褲子了」、「出口商全部哭出來」、「一個月升4%，直接爆掉」。

不少人戲稱「這波升值像是在玩股票」、「一天一元是什麼概念」、「匯率也可以飆破天際」，甚至有人提及「熱錢湧入台股上看25000」、「房市要炒起來了」。有網友預測台幣可能挑戰30甚至更高，笑稱「1：1指日可待」、「升到13再去美國買曼哈頓」、「升到30，出口崩」、「進口加工業利潤全被吃光」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台幣 台股 壓力 美國

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