美債ETF又跌…且長、短天期通殺！匯損、折價、恐慌「全餐吃到飽」？

美債ETF又跌了！一名網友在PTT發文請益，指出短債00719B、長債00679B雙雙重挫，讓人不禁懷疑是不是「台幣升值導致的匯損」正在發酵，甚至推估「就算殖利率繼續降，也補不回匯差了」；這篇貼文引發大量留言與關注，不少網友直呼：「債蛙這次真的死定了」、「套著配，哭啊」、「不是吃匯損，難道吃便當嗎？」

原PO指出，近期台幣強勢升值，加上川普關稅政策導致市場震盪，美債ETF價格回到股災水位，但當時債券殖利率其實比現在還高。他擔心，若台幣繼續升值，即使美債殖利率再跌，可能也難以補回匯率造成的資產損失。

主因就是匯損與市場信心崩潰？「恐慌換匯導致ETF下跌，不是債券本身有問題」、「這波長債本來就溢價，現在修正到溢價消失」、「之前就折價了，再加匯損，直接吃兩拳」。

檢討風險意識，並非所有標的都能「套著配」，「就算殖利率不錯，台幣升到27還是全部被吃光」、「提醒風險還被罵是帶風向，結果一堆人卡住哭了」、「三層套利，結果三層都套牢」。

也有正向聲音認為...時間會修復一切，「一年配3%，6年就能補回」、「只要不是急用錢，就慢慢抱」、「買美股ETF一樣會吃匯損，內需股比較保險」。

台幣走強時，匯率風險放大，許多投資人恐怕才剛理解什麼叫「套著配不如快點跑」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。