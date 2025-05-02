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股市怎麼漲成這樣？空軍傻眼怒問「現在做多還來得及嗎」引網友狂刷留言

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者林俊良／攝影
台股示意圖。記者林俊良／攝影

4月放空10口微台期，如今台股強彈，讓原PO震驚喊話：「股市真的能這樣一直漲嗎？我現在做多，還來得及嗎？」

股市一路噴漲 空軍懊悔認錯

原PO在PTT股版貼出自己4月放空的對帳單，坦言「沒想到股市竟然能這樣反彈」，在全球動盪不安的情勢下，他完全錯判行情，只好上網向前輩請益：「我現在做多還來得及嗎？」

網友觀點一面倒開嗆：你進場就是警訊，「你進場那天就是轉折點，謝謝你成為全民訊號」、「現在做多就是吃壓力帶反轉，標準韭菜行為」、「你如果做多，請記得通知我，我全清倉」。

紛紛勸不要硬追「錯過就算了，硬追最後雙巴」、「行情總是在半信半疑中上漲，等你確信就是高點」、「今年是空頭年，好光景沒幾天了」、「早就說限空令出現就是訊號」、「每次行情都一樣，空軍總是沒人權」。

不少網友提醒：「等你做多那天，就是我們做空那天。」在多空雙巴的劇烈行情中，市場信心瞬息萬變。原PO的懊悔，也再次提醒投資人...不論多空，紀律與風險控制，永遠是操作的基本功。

是否還要追多？還是該先停看聽？或許，這篇爆紅貼文，會成為5月市場的另一個情緒分水嶺。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

做空 台股 空軍 韭菜

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