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台幣強升衝擊債券ETF 他憂易跌難漲！網卻勸趁跌加碼

聯合新聞網／ 綜合報導
台幣升值衝擊債券ETF。路透
台幣升值衝擊債券ETF。路透

近期新台幣升勢猛烈，讓不少持有美元資產的投資人備感壓力。網友點出，即便美國長債殖利率走低，理應帶動債券ETF價格上漲，但20年美債ETF與投資等級債反而雙雙下跌，歸咎主因是台幣單日強升逾1%，並警告若升勢持續、甚至突破27元關卡，加上市場對經濟衰退與美債誠信風險的擔憂，債券ETF恐面臨「易跌難漲」的艱困局面。

一名網友PTT發文分析指出，過往美債ETF在殖利率走跌時應有正面表現，但現在匯率干擾變成關鍵變數，不僅抵銷了利率走勢的漲幅，更可能在未來持續升值的台幣壓力下，導致債券ETF價格雪上加霜。他直言，若6月傳出美債誠信出問題，將是對美債與投等債「雙殺」的災難時刻，並質疑目前是否仍有投資人堅持不賣出債券ETF，「信念從何而來？」

這篇文章迅速引發網友熱烈回應，不少人分享自身持債情況及看法。有人自嘲為「債蛙」表示「套著配」、「放長線沒差」，強調領息為主、抱持長期投資心態。也有網友認為現況與其恐慌不如趁跌加碼，「跌破25剛好可以再補」、「殖利率再升就再買一點」，顯示信仰仍在。

然而，部分網友則持反對態度，直言「ETF未來有得跌」、「美債沒問題但ETF會完蛋」、「台幣升值你股票就不會跌嗎？」質疑債券ETF的未來報酬空間。不乏留言指出投資債券應更重視匯率風險與資產配置，「美元持續弱勢是趨勢」、「你買的是報酬還是價差，搞清楚」。

討論串中也可見不同立場的對話交鋒，有人批評原PO危言聳聽，也有人質疑其預測匯率精準度。「你這麼神怎麼不空美元正2」、「會到27你買了沒？」、「擔心匯損不如改買有避險機制的債ETF」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 台幣 美債

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