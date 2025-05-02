台幣狂升是利空還利多？專家兩派說法 網曝「都正確」原因

新台幣近期大幅升值，讓市場投資氣氛再度升溫。一名網友表示，兩位知名分析師對台幣升值的看法南轅北轍，一人認為對股市不利，另一人卻喊利多，讓他一頭霧水，引發網友群起討論，其他人認為兩派說法都有道理，主要只差在時間尺度不同。

出口商爆恐慌性拋匯潮，加上中央銀行未積極阻升，新台幣匯率30日盤中闖破32元大關、重返31字頭，終場狂升2.12角，收32.017元，連四升並創近半年新高。新台幣匯率在4月上演暴衝戲碼；匯銀主管說，新台幣匯率從3月底的33.182元，如搭直升機般上漲至32.017元，就快攻破32元整數大關。過去一個月，匯價累計狂升1.165元，升幅高達3.64%。

一名網友在PTT發文指出，「台幣狂升值，結果兩個分析師有不同結論」。其中，陳龍認為台幣升值會打擊電子股出口，對台股構成利空；而郭哲榮則表示台幣若是「緩升」，將有利於吸引外資進場，是對股市的利多。面對兩極觀點，原PO忍不住提問：「這到底哪個才是對的？」

留言區迅速引發兩派熱議，有人認為雙方其實都沒有錯，只是時間尺度不同。有網友指出：「短期會推高股市，但長期出口競爭力下滑就是隱憂」、「短多長空」、「匯率穩定才能真正受益，不然出口商受不了」。也有網友表示，外資回流本就會造成台幣升值，並非刻意操作，像是「外資感謝做球賣爽爽」或「純炒匯未必會進股市」等看法亦不在少數。

此外，許多人懷疑背後有央行介入調節，留言直指：「央行直接不穩匯了」、「怕被美國認為操縱貨幣」，甚至有人諷刺道：「這不是緩升，這是人為干預」。

儘管分析師各執一詞，但不少網友持務實態度，認為「看你信誰而已」、「買股票賺錢就是對的」、「分析師本來就說得很誇張才吸引會員」。也有網友提醒大家要有獨立思考，表示「匯率只是其中一環，股市還有資金、基本面、國際情勢等因素，不可能單一決定漲跌」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。