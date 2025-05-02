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該繼續定期定額嗎？他美股慘賠「不敢看」 網勸：會怕就改定存

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期不跌反漲。圖／聯合報系資料照片
台股近期不跌反漲。圖／聯合報系資料照片

隨著台股與日股強勢反彈，一名網友在PTT發文，分享自身投資組合並詢問是否應繼續定期定額操作，引發鄉民熱烈回應。有網友力挺持續定投、甚至鼓吹「歐印進場」，也有人認為若會擔心就該改存定存。

該名原PO表示，自己台股主要投資0050，美股則持有TSLA、VTIQQQ，不過因為對台積電未來表現感到不安，加上美股先前大跌導致帳面虧損，目前處於「不敢看」的階段。雖然ETF仍有725B與970B兩檔持倉，現金水位也充足，但對於是否應持續定投感到猶豫。他強調目前策略為「ETF定期定額，遇大跌加碼」，希望聽聽其他人的部位調整方式與操作建議。

網友們對原PO的猶豫反應不一。有人認為「定投就是不看市場一直買」、「會問就是該定存」，強調定期定額策略不應因波動而改變心志；也有網友表示「你連VTI和QQQ都拿不住，還有什麼好拿的？」、「0050就當傳家寶，小孩以後會很舒服」，試圖安撫原PO的投資焦慮。

另一方面，不少網友鼓吹直接「歐印」（All in），表示「現在就是低點，該進場了」、「有錢就直接all in，不要怕」，顯示對後市看法偏多。此外，也有網友分享自己趁回檔撿便宜的經驗，例如低接台積電、抄底PLTR大賺三成，以及逢低布局高殖利率的債券ETF如970B與725B等。

事實上，不少人不怕4月台股驚濤巨浪，搶當股民的人數再創新高。臺灣證券交易所1日公布4月新開戶數，單月新開戶數再增57,422人，其中，光是30歲以下年輕族群便增加33,667人，占總新開戶數的58.63％，總開戶數再寫下13,419,914萬人新高。

展望5月，股民有沒有機會看到續漲行情？投顧法人表示，台股融資餘額已大減，籌碼相對安定，加上上市櫃公司首季業績可期、520行情有機會發酵，有利台股走揚。不過，由於川普政策仍有不確定性因素，將得5月行情將維持量縮驚驚漲格局，上半旬續漲偏多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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