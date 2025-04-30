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100張台積電（2330）跟00878總值完全不同！存股哥：質押擔保品總值「至少」100萬

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意。圖／聯合報系資料庫
台股示意。圖／聯合報系資料庫

一直以來都有人問我「多少張股票才能質押」這樣的問題，但判斷你是否適合股票質押的依據不是用股票的「張數」為基準，很簡單，因為每檔股票的價格都不同，這樣根本沒有辦法以張數為判斷依據，100張台積電跟100張00878的總值完全不同，這樣你應該就明白了。

我在想或許把問題改成「要具備什麼條件才適合股票質押」，這樣會比較接近問題的核心，雖然不是甚麼標準SOP，但我可以根據自己的經驗提出幾個可視化的數字給沒有概念的老鐵參考。

我認為你可以提出的擔保品總值「至少」100萬會比較適合，並且把維持率控制在200%以上、負債比30%左右，如果你的總值太少，可以操作的槓桿跟可承擔的風險就會被壓縮許多。

下面以A、B兩者為例做比較。

A：擔保品總值100萬借50萬，維持率200%、負債比33%
B：擔保品總值300萬借100萬，維持率300%、負債比25%

很明顯，擔保品總值越高的B，可以用更低的負債比、更高的維持率，借到比A更高的金額，B也能在市場的波動中保有更多彈性空間，這也是為什麼我認為盡可能提高總值才是操作股票質押的關鍵，因為你可以用更低的風險撬動更大的槓桿。

最後還要去評估操作者本身的心理素質，不是每個人都能在回檔甚至極端環境下，例如這次的對等關稅股災，都還能保有穩健的心態，以我自身經驗來看，只要你的心理對開槓桿這件事感受到壓力或疑惑，那這個方式可能暫時還不適合你。

與其去糾結你有多少張股票，更應該專注在總值的提升，你的擔保品總值越高、資金部位越大，風險控管就越穩健，越高的風控能力能幫助你穩固你的心態，這些都是相輔相成的結果，還能形成一個正向的循環。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 2330台積電 質押

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