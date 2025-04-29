川普喊話：美國即將發大財！網酸川導「貨出得去 人進得來 美國發大財」

聯合新聞網／ 綜合報導
五年前高雄喊發大財，五年後美國也來了？（美聯社）
五年前高雄喊發大財，五年後美國也來了？（美聯社）

美中貿易戰近期情勢持續升溫，前總統川普再度發聲，替自己的經濟主張造勢。他於美國社群平台 Truth Social 發文表示，「我已阻止並扭轉了趨勢，美國很快就會發大財」，批評拜登政府讓美國在國際貿易中每日損失數十億美元，並宣稱自己已成功逆轉現況。

然而，這番「發大財」式的豪語，意外在台灣社群炸鍋，引爆PTT鄉民一連串聯想。

不少網友笑稱：「這句話我五年前在高雄聽過耶」、「川導：貨出的去、錢進的來，美國發大財」、「川普根本美國韓國瑜，世界怎麼跟得上台灣」、「原來 MAGA 就是 Make America 發大財 Again」。甚至還有人補刀：「摩天輪、挖石油是不是也快來了？」

這句話之所以讓人會心一笑，是因為它與台灣現任立法院長韓國瑜當年參選高雄市長時的名言如出一轍「高雄發大財」一度成為全台最具記憶點的競選口號，如今竟由川普在美國政壇重現，不禁令人懷疑：這真的是巧合，還是跨海「致敬」？

在全球政壇中，強調經濟繁榮與庶民語言的政治口號從不稀奇，但一旦脫離現實基礎，往往也成為社群戲謔焦點。無論是高雄或華府，「發大財」這句話，都再次提醒選民：口號易喊，經濟難拚。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 美國 韓國瑜

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