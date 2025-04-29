快訊

驚動習近平！大陸遼陽一飯店發生火警「濃煙猛竄」 已釀22死3傷

日男照顧病妻租屋處雙亡 家屬哀慟「夫妻感情好」：為補助才離婚

台積電在美6廠若全完工 經長郭智輝鬆口：供應鏈恐外移

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電（2330）要被掏空？郭智輝坦承供應鏈恐外移 網炸鍋：失業潮來了！

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電赴美設廠後，外界關注供應鏈外移問題。法新社
台積電赴美設廠後，外界關注供應鏈外移問題。法新社

美國對中關稅政策反覆不定，如今川普重掌白宮，貿易保護色彩更濃，台廠壓力不降反升。經濟部長郭智輝29日在立院坦言，若台積電在美國設立的6座廠房陸續完工，「供應鏈外移的可能性確實存在」，最快7、8年後成真，將對本地就業與製造業帶來不小衝擊。

編輯推薦

針對國民黨立委牛煦庭質詢「美方是否正在引導台灣產業赴美」時，郭智輝指出，目前美國廠的生產量仍不足以吸引整條供應鏈過去，但未來情況可能會變，「如果6座廠房全部完工，供應鏈的遷移壓力將顯著提升」。他坦承，這樣的風險預估約在7至8年後。

此外他也回應，若台幣升值至28元兌1美元，確實會衝擊出口導向產業，估計波及5%的產業體、約12.5萬就業人口。

行政院長卓榮泰則強調，政府政策重點在「根留台灣」、「不讓產業空洞化」，但也坦言若供應鏈不跟著去，在美設廠恐將另起爐灶，反成養敵之禍。

不少鄉民對「可能外移」這個用詞不以為然，認為只是拖延說法：「把『可能』拿掉好嗎？」「三年就搞定了，八年是樂觀派的幻想」、「你看建廠速度跟美方補貼，根本不會等到八年」。

也有人諷刺政府一貫策略：「先否認再承認」「七八年後剛好不是你當部長了」「老招了，甩鍋留給接班人」。

有網友認為產業外移不影響股價，但會重創台灣經濟：「供應鏈被拔光，房價炒不起來，失業潮就來了」「工作機會在美國、消費在美國，台灣只剩空殼」「晶片人才都被挖走，誰還替你賣肝？」

也有實務派點出：「川普一加關稅，轉單速度會比你想得快」「早就開始談免稅條件了，廠都快蓋好了才說還在評估？」

雖然官方口徑仍強調「根留台灣」，但市場與社群早已感受到脈動變化。川普政策一貫反覆，關稅、減稅、匯率壓力持續加大，加上本地能源、人才、成本問題未解，台廠供應鏈恐怕不只是外移的「可能」，而是「倒數中的既定路徑」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 供應鏈 卓榮泰 川普 牛煦庭 郭智輝 關稅

延伸閱讀

6.5兆美債到期是假議題！股添樂該擔心是「這三件事」：我現在不會買美債

殖利率破10％…00919、00915、00712現甜蜜價！小童：股市拉回更該布局

0050、0056怎會有年化投資報酬率20％的想像？邏輯投資：實測08年800萬各投一半績效曝光

00929負14％但堅決不賣出？存股哥三理由：照這策略00878和00713早就停損

相關新聞

台積電（2330）要被掏空？郭智輝坦承供應鏈恐外移 網炸鍋：失業潮來了！

美國對中關稅政策反覆不定，如今川普重掌白宮，貿易保護色彩更濃，台廠壓力不降反升。經濟部長郭智輝29日在立院坦言，若台積電在美國設立的6座廠房陸續完工，「供應鏈外移的可能性確實存在」，最快7、8年後成真

爸股票「玩當沖」賠掉2棟房還狂借錢 女兒怒：你到底什麼時候死？

家人若不懂得學習理財，除了讓自己負債累累，也會連帶害慘其他身邊的人。近日，一名網友分享了其家庭…

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

美國總統川普近日多次透過社群平台發表言論，涉及國際貿易與關稅政策，然而網友觀察到，最近市場反應已不如以往劇烈。網友指出，儘管川普再次放話，日股、台股開盤後仍持續上漲，台股更強勢收復2萬點整數關卡，顯示市場對川普言論的敏感度明顯降低。

整理包／八家金控股東會紀念品大PK！不鏽鋼杯、調味罐、帆布袋等好物一次看

股東會旺季即將到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，《經濟日報》整理股東會紀念品一覽表，以及怎麼領、零股可以領嗎等相關資訊，供讀者參考！

中國拒收波音、自製客機零件從美進口！他笑「兩敗俱傷」：川普又要叫了

美國川普政府月初祭出對等關稅，傳出中國航司暫停接收美國製造的波音客機。波音執行長奧特柏格23日接受美媒訪問時證實，中國因美中貿易戰，已停止接收新飛機，一周內已有3架飛返美國，今年本要交機的50架新機恐怕中方都不願接收。而中國也持續受關稅戰所害，中國自主研發的客機有90%零組件仰賴美國等西方國家供應，關稅政策下也會面臨巨大衝擊。

高點無腦All in穩贏？他唱衰「這2招」更保險 網意見分歧戰翻

投資方式百百種，有些投資人偏好一次將資金全部投入股市，也就是所謂的歐印（All in），然而因為股市不可預測性，因此永遠無法得知歐印的時間點為高點亦或是低點，也難以保證後續股價走勢的賺賠性。有網友認為，無腦歐印大有問題，不如不分批投入市場，或是在股災與股價相對低點的時候歐印，勝率才會更高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。