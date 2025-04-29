台積電（2330）要被掏空？郭智輝坦承供應鏈恐外移 網炸鍋：失業潮來了！

美國對中關稅政策反覆不定，如今川普重掌白宮，貿易保護色彩更濃，台廠壓力不降反升。經濟部長郭智輝29日在立院坦言，若台積電在美國設立的6座廠房陸續完工，「供應鏈外移的可能性確實存在」，最快7、8年後成真，將對本地就業與製造業帶來不小衝擊。

針對國民黨立委牛煦庭質詢「美方是否正在引導台灣產業赴美」時，郭智輝指出，目前美國廠的生產量仍不足以吸引整條供應鏈過去，但未來情況可能會變，「如果6座廠房全部完工，供應鏈的遷移壓力將顯著提升」。他坦承，這樣的風險預估約在7至8年後。

此外他也回應，若台幣升值至28元兌1美元，確實會衝擊出口導向產業，估計波及5%的產業體、約12.5萬就業人口。

行政院長卓榮泰則強調，政府政策重點在「根留台灣」、「不讓產業空洞化」，但也坦言若供應鏈不跟著去，在美設廠恐將另起爐灶，反成養敵之禍。

不少鄉民對「可能外移」這個用詞不以為然，認為只是拖延說法：「把『可能』拿掉好嗎？」「三年就搞定了，八年是樂觀派的幻想」、「你看建廠速度跟美方補貼，根本不會等到八年」。

也有人諷刺政府一貫策略：「先否認再承認」「七八年後剛好不是你當部長了」「老招了，甩鍋留給接班人」。

有網友認為產業外移不影響股價，但會重創台灣經濟：「供應鏈被拔光，房價炒不起來，失業潮就來了」「工作機會在美國、消費在美國，台灣只剩空殼」「晶片人才都被挖走，誰還替你賣肝？」

也有實務派點出：「川普一加關稅，轉單速度會比你想得快」「早就開始談免稅條件了，廠都快蓋好了才說還在評估？」

雖然官方口徑仍強調「根留台灣」，但市場與社群早已感受到脈動變化。川普政策一貫反覆，關稅、減稅、匯率壓力持續加大，加上本地能源、人才、成本問題未解，台廠供應鏈恐怕不只是外移的「可能」，而是「倒數中的既定路徑」。

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