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川普被看破手腳⋯市場對關稅鈍化？他曝「沒必要等90天」：末班車要開了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為美國總統川普。歐新社
圖為美國總統川普。歐新社

美國總統川普拋出對等關稅，引發全球產業及經濟秩序震盪，他持續對各國施壓，卻也屢屢碰壁。PTT網友熱議「全世界都看破川普的把戲，市場早已對關稅鈍化，恐怕沒必要等到關稅暫緩實施90天結束，股市就會陸續回檔」。其他人認同表示，「你已經慢了10天，錯過15%漲幅了」。

川普近來多次表示，正在與中國就貿易問題進行磋商，包括上周接受《時代》雜誌專訪時表示，習近平曾與他通電話；以及上周五在白宮外受訪，川普重申曾與習近平「多次」通話，對此北京當局則堅決否認。

此外，外媒報導，正和美國持續洽談關稅的日本，也不想被捲入美國加強對中國大陸施加貿易壓力的任何計畫內，以免限制日中經貿互動；如果美國想把日本拉入對抗中國大陸的貿易集團，日本將會抗拒，因為日本和大陸的貿易關係也相當重要。

一名網友於PTT發文直言，「全世界都看穿川普的膝蓋沒多硬」，認為各國態度強硬，美國關稅威脅的影響力已大不如前，市場早已提前反應，對關稅議題出現「鈍化」現象。他進一步推測，即便未來真的公布新一輪關稅措施，市場震盪恐怕也不如過去劇烈，並好奇詢問，「現在是不是已經到了末班車準備開走的時候？」

部分網友認同表示，「末班車要開了，趕緊上車」、「川普被發現軟腳，市場信心回來了」、「全球企業已經習慣川普反覆變調，不會再隨他起舞」。也有人指出，「現在台股美股早已從低點大幅反彈，等待關稅公布已經意義不大」。

不過也有謹慎派網友提醒，「川普仍有其他招式，不可掉以輕心」、「新戰場可能隨時開啟，仍需保持警戒」、「政策轉彎仍是企業心中的最大不確定性」。部分網友則戲謔，「90天後不只沒事，搞不好還看到台股站上三萬點！」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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