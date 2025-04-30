股市「多空都做」才會賺大錢？網唱衰現實殘酷：當心雙巴

美國總統川普今年上任，帶來一連串轟動國際的政策，也導致全球股市發生劇烈變化，有投資人認為「應該多空兩邊同時做才會賺大錢」，對此其他人則分兩派看法，有網友認同「多空雙向賺兩倍，理論上真的比單邊快很多」，但也有人認為，現實沒有想像中簡單，這麼做非常考驗操作技巧，否則人人都是世界首富。

一名網友於PTT發文提出疑問，他觀察到許多投資人習慣單邊操作，但不論是牛市或熊市，行情經常出現漲跌交錯，例如牛市可能「漲三跌二」，熊市也可能「跌三漲二」。原PO認為，若只堅持單邊，容易錯失不少獲利機會；相反地，如果能靈活多空操作，抓準時機來回進出，不管哪一天，都有機會賺到錢。他好奇詢問：「是否要多空兩邊做，才能真正賺大錢？」

對此，持正面看法的網友認為，靈活操作確實有機會提高收益，「跌之前滿倉葡萄，跌完滿倉可樂，幾次財富自由不是夢」、「多空雙向賺兩倍，理論上真的比單邊快很多」、「只要能準確低買高賣，股市就是提款機」，甚至有人打趣稱原PO是「發現了股市聖杯」，鼓勵他勇於實踐。

但也有不少網友提醒現實並不那麼簡單，強調雙向操作雖好聽，卻非常考驗操作技巧。「多空都做的人，雙巴機率極高」、「一邊都做不好了，還想兩邊？先練好單邊吧」、「理論很美，現實是被市場扒兩層皮」、「低買高賣人人會說，真正做到的寥寥無幾」，更有網友直言，「如果真的能天天買在低點賣在高點，現在早就是世界首富了。」有人建議，新手應先穩扎穩打，建立單邊操作的勝率，再考慮雙向策略，否則只會因市場反覆波動而情緒崩潰，最終反而賠得更慘。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。