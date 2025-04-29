爸股票「玩當沖」賠掉2棟房還狂借錢 女兒怒：你到底什麼時候死？

家人若不懂得學習理財，除了讓自己負債累累，也會連帶害慘其他身邊的人。近日，一名網友分享了其家庭因父親股票投資失利而陷入困境的經歷引發討論。

原po透露，父親在她國中時罹患肝癌末期，母親不僅在工作之餘悉心照顧，甚至捐出自己的肝臟救丈夫。然而，父親手術甦醒後的第一句話卻是詢問「股票有沒有賣掉」，而非關心照顧他的妻子。

原po在Dcard論壇表示，多年來，父親屢次向她借錢，理由多為卡費、出國分期付款等，但實際上都是為了彌補股票虧損。她表示，自己因心軟而多次借錢，白天做服務業，晚上還兼職，直至無力再支持。去年，她的妹妹發現家中房產已不在父母名下，調查才得知父親因股票投資失利已賠掉兩棟房子。

原po提到，父親不僅向她及其丈夫借款，還向妹妹索要協助繳納卡費。當她質疑父親為何不去應徵工作時，父親六年來反覆說著「這是最後一次」、「我不會再玩了」、「會想辦法」，最後仍繼續跟別人借錢，甚至更脫口而出「我就算搬出去，也會記住妳的態度」，一番話也讓原po傷心落淚。

面對父親的行為，原po表示自己已經意識到父親並非一個真正的父親。母親雖然氣憤，卻總是最後幫父親收拾破局，原po無法忍受這樣的惡性循環，她開始質疑父親，「你到底什麼時候才會死？」

文章曝光後，有人好奇原po父親到底是買了什麼股票，「我出社會開始研究股票只買大盤ETF，每年穩定也獲利7%-10%，他怎麼可以爛到一直賠錢啊」，原po則回應，「只知道他在玩當沖然後常常聽他說要補錢」。

其他人也認為「賭徒心態可憐、可恨的是離不開賭性，但妳爸也不可能有賺價差天賦，不徹底被市場殺一次，不可能大徹大悟」、「股票根本不是問題，投資公司有賺錢很正常，問題在當沖做價差，你要怎麼玩得贏量化交易？當沖真的賺錢的大概5%或更少吧」，不過也有人認為，「這不是因為股票，而是他本質上是個賭徒，股票沒有錯，錯的從來是那個賭徒」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。