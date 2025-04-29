中國拒收波音、自製客機零件從美進口！他笑「兩敗俱傷」：川普又要叫了

美國川普政府月初祭出對等關稅，傳出中國航司暫停接收美國製造的波音客機。波音執行長奧特柏格23日接受美媒訪問時證實，中國因美中貿易戰，已停止接收新飛機，一周內已有3架飛返美國，今年本要交機的50架新機恐怕中方都不願接收。而中國也持續受關稅戰所害，中國自主研發的客機有90%零組件仰賴美國等西方國家供應，關稅政策下也會面臨巨大衝擊。

一名網友在PTT發文表示，中美兩邊互相傷害，中國50架波音不要了，重要設備又都來自美國，看來美國總統川普又要出來叫了、波音又要再崩了。川普24日於社交媒體上再度發表強硬言論，直指波音公司應對中國違約究責，理由是中國拒絕接收其早已承諾購買的飛機。

其他人留言「中國航司就國企，不去疏通弄個免稅令專案核可，為了繳稅問題弄到損失訂金，真的蠢，不然新加坡還香港公司收一下，轉租給航空公司就好」、「飛機進來中國政府抽關稅，然後中國政府再把收到關稅的錢再補助廠商，自體循環沒毛病」、「 沒關係，賣給台灣就好」、「支持不收波音，換川普跪」、「總比綠色直接跪送台積電，還謊言連篇說我不知道好」。

還有人留言「全世界民航機就兩家，你不買波音，空巴又買不到，波音轉賣就好了，後面排隊的多的是」、「其他國家多的是排隊等交貨的想趕快拿到波音」、「看哪個國家有能力一年多收50架波音」、「 不要到時候人家又做出來了，跟deepseek一樣，怕的要死」、「本來就預計客機缺口要到2028年才能補上，現在不收飛機，別國很快就插隊買走了」。

綜合外媒報導，奧特柏格在23日接受美媒CNBC訪問時證實，由於美中貿易戰，中國已停止接收新飛機。波音原計畫今年向中國客戶交付約50架飛機。但奧特柏格也承諾，將保護波音免受貿易戰影響，並致力於推動復甦。

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