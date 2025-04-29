川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

美國總統川普上任後多次透過社群平台發表言論，涉及國際貿易與關稅政策，然而網友觀察到，最近市場反應已不如以往劇烈。網友指出，儘管川普再次放話，日股、台股開盤後仍持續上漲，台股更強勢收復2萬點整數關卡，顯示市場對川普言論的敏感度明顯降低。

一名網友在PTT發文指出，若市場逐漸對川普的談話失去信任，代表目前可能正進入等待期中選舉的「垃圾時間」。他分析，美國目前計畫對中國祭出高達145%的關稅，其他國家則為10%至25%不等，未來恐引發國內通膨壓力、供應鏈瓶頸等問題。他直言：「這種情況下還能嘴硬說工廠在大力興建，根本鬼扯。」認為若真正落實課稅，美國經濟恐難逃衝擊。

一派網友認同原PO觀點，認為市場確實逐步免疫，紛紛留言「嘴砲鈍化，邊際效益遞減啦」、「川普的話已經像放羊的孩子，喊久了大家不理了」、「就算川普現在喊得再兇，市場也相信最終會縮手」、「現在大概只有台灣某些領導人還信他吧」、「市場鈍化了」、「嘴砲久了大家已經麻痺」、「現代版周幽王」、「現在市場押注的是Fed會出手，不是信川普」。

另一派網友則持保留態度，提醒仍不可輕忽川普的變數，留言「川普總能帶來驚喜（驚嚇）不是嗎？」、「別忘了，真正的災難通常在大家鬆懈時出現」、「別小看川普鬧事的能力，他只是還沒發狠而已」、「隨著美國民調走低，川普急需製造話題轉移焦點，一個意外動作還是可能引爆市場波動」、「川普仍有能力製造劇烈波動」、「不要小看他瘋起來的威力」、「真正的大震盪還沒來」。

川普重返白宮以來，顛覆美國外交政策、關稅戰引爆震盪、聯邦政府裁員，連串的行政命令和不斷變動的移民政策，再再挑戰傳統價值。川普4月2日對世界各國全面加徵關稅，指控貿易夥伴對美國占便宜。關稅即將生效之際，川普4月9日做出部分讓步，宣布在90天期間所有進口關稅調降至10%，中國多項進口產品的關稅則調高到145%。中國也對美國徵125%關稅，全球經濟大亂，美國股匯債市動盪。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。