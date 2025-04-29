高點無腦All in穩贏？他唱衰「這2招」更保險 網意見分歧戰翻

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聯合新聞網／ 綜合報導
台股加權指數4/28收20034.41點，上揚161.68點，漲幅0.81％，成交量2154.54億元；櫃買指數收在219.41點，上漲2.49點，漲幅1.15%。本報資料照片
台股加權指數4/28收20034.41點，上揚161.68點，漲幅0.81％，成交量2154.54億元；櫃買指數收在219.41點，上漲2.49點，漲幅1.15%。本報資料照片

投資方式百百種，有些投資人偏好一次將資金全部投入股市，也就是所謂的歐印（All in），然而因為股市不可預測性，因此永遠無法得知歐印的時間點為高點亦或是低點，也難以保證後續股價走勢的賺賠性。有網友認為，無腦歐印大有問題，不如不分批投入市場，或是在股災與股價相對低點的時候歐印，勝率才會更高。

一名網友PTT發文，質疑「高點無腦歐印（All in）」的投資策略是否合理。原PO指出，雖然從理論上股市長期向上，但在席勒本益比偏高、股市位於高點時選擇歐印，風險明顯增加，認為應採取分批投入、待回檔再加碼的策略，質疑「無腦歐印」是否過於草率。

該網友指出，「關稅大跌之前，不管美股台股，其實本益比已經很高了，簡單說，在那個時空下，就是所謂高點，高點歐印不是不行，但照理應該有更好的作法才對，所以不太能理解，為什麼要無腦歐印？即使要歐印，股災或殺一段再歐印不是更好嗎？」

其他網友紛紛留言「即使歐印，應該選擇低點才對」、「怕的話就不要玩」、「高點應該分批進」、「歐印後只要抱得住，20年後回頭看，依然賺到翻」、「怕波動就不適合投資」、「當然有問題啊」、「如果是閒錢我是覺得沒什麼問題」、「無腦賺錢好輕鬆，仔細想想可能嗎？」

另有網友直言「你知道高點為何不放空？」、「認真想擇時？那你應該已經是億萬富翁」、「市場難以預測，長期持有才能勝出」、「他只是想說服大家指數無腦多一定贏的觀念而已」、「你先告訴我你買的時候怎麼知道是高點」、「現在不歐印，10年後你會恨死自己」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台股 放空 股災

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