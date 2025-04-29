神人去年領92萬股利 一票人羨慕爆！網友買長榮爽領170萬

台股去年表現亮眼，大盤頻頻創下新高，許多上市櫃公司營運也都繳出亮眼成績單，連帶今年所發放的股利也相當可觀。PTT網友分享「去年領了92萬元股利」，其他人羨慕直呼「真的是套著配都舒服」，另外有人分享自己投資長榮，股利也領了170萬元。

台股28日開高走高，收復2萬點關卡，權值股領軍上衝巷，終場以20,034.41點收盤，上漲161.68點，成交值2,154.54億元；三大法人買超77.6億元。

一名網友在PTT發文表示，他查詢自己去年領取的股利金額，達到92萬9504元，差一點達到抵減上限，他開啟討論串詢問「大家呢？去年領了多少股利？」

其他人紛紛留言「好多，羨慕」、「好猛，成本多少」、「祝未來越領越多」、「太神啦！放著配都舒服」、「好好喔快百萬了」、「真財富自由」、「沒領股息的股價跌下去只會更不爽吧」、「炫耀文」、「有百萬股利已經可以退休了」、「去年很多股票好幾個月都沒填息，就真的是從戶頭發錢給自己而已」。

有人分享自己的股利，留言「長榮就領了170萬，回家慢慢算」、「我的上面的數字都是etf，所以只有54c的部分」、「今年領的股利這個月都吐回去了還可能被課稅哪裡爽」、「我股利領20萬，也是對股票滿隨意，工作賺、繼續投」、「我只有13萬」、「 70幾萬，我好魯」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。