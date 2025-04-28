快訊

強迫英檢？打亂學校行事曆 教師團體籲暫緩強制抽測

棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

持有2845部未成年性影像...黃子佼沒出席 委由律師和5被害人成立調解

限空令不限期延長…原因是察覺「空方蠢蠢欲動」！網轟：乾脆宣布放空違法

聯合新聞網／ 綜合報導
台股限空令無限期延長！金管會：防空方蠢蠢欲動 網友反問：股市還自由嗎？聯合報系資料照
台股限空令無限期延長！金管會：防空方蠢蠢欲動 網友反問：股市還自由嗎？聯合報系資料照

台股護盤手段再掀熱議！金管會日前宣布，現行限空令「不限期延長」，引發市場關注。今（28日）金管會副主委陳彥良在立院財委會行程中說明，主因是「空方蠢蠢欲動」，不設期限，避免讓空方掌握何時鬆綁。

陳彥良強調，金管會目前除了防空措施外，亦同步推動上市櫃公司庫藏股、召開法說會強化基本面信心。目前台股平均本益比為17.28倍，平均殖利率為3.16%，官方認為護盤作為已初見成效。此外，包括盤中借券限縮、融資成數調整、多元擔保品等三大措施，也持續每週密集追蹤數據動態。

證期局長張振山補充，目前金管會每週至少召開兩次會議緊盯市況變化，以因應盤勢動態調整措施。

網友炸鍋，對金管會所認定的「空方蠢蠢欲動」成為最大亮點，不少網友反應激烈「空方沒人權，台股只能漲」、「自由市場笑死，乾脆宣布放空違法好了」、「護市變成控制市場，量更小怎麼救」、「不准跌就是最大政績」、「蠢蠢欲動三個字超諷刺，台灣股市史詩級發明」。

也有網友指出，長期限空可能導致台股流動性枯竭，「護得了一時，護不了長久」，呼籲官方應謹慎拿捏市場機制與干預手段的平衡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

人權 台股 放空 金管會 限空令

延伸閱讀

0050跟0056、QQQ與VT…誰比較好？存股方程式：選ETF是為了省去做研究困擾

保健食品比美國貴三倍！網「酸爆政府」：感謝川普才真正在乎台灣人健康

0050「開無雙」降費又分割…006208的正面回應？網嗆：不要只會拍影片情勒

台灣保健食品暴利曝光？網轟：政府課稅吸血而川普出手救全民健康

相關新聞

限空令不限期延長…原因是察覺「空方蠢蠢欲動」！網轟：乾脆宣布放空違法

台股護盤手段再掀熱議！金管會日前宣布，現行限空令「不限期延長」，引發市場關注。今（28日）金管會副主委陳彥良在立院財委會行程中說明，主因是「空方蠢蠢欲動」，不設期限，避免讓空方掌握何時鬆綁。 陳

台灣維他命是美國的三倍價格！網嘲諷：多虧川普讓我們看清真相

台灣保健食品價格竟然比美國高出三倍？網友們炸鍋痛批：「感謝川普！終於有人真正在乎台灣人的健康，台灣政府只顧收稅撈錢！」 在一篇火爆討論串中，網友以實際例子指出：同樣100微克維他命K2+D3，台

台灣保健食品暴利曝光？網轟：政府課稅吸血而川普出手救全民健康

台灣保健食品價格貴到離譜，網友怒嗆：「感謝川普在乎台灣人健康，政府只會收稅撈錢！」在全球關稅議題掀起討論之際，台灣保健品的荒謬現況也被推上火線。 編輯推薦保健食品比美國貴三倍！網「酸爆政府」：感

保健食品比美國貴三倍！網「酸爆政府」：感謝川普才真正在乎台灣人健康

台灣人吃維他命，正在為高關稅買單！根據TechNews報導，台美貿易談判壓力下，政府已研議調降保健食品進口關稅，從現行30%降至20%。這項消息引發熱議，尤其川普日前對台加徵32%關稅，更成為加速檢討

整理包／宏達電股東會紀念品終於公布！顏值高又實用 熱門股東會紀念品一次看

股東會旺季即將到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，《經濟日報》整理股東會紀念品一覽表，以及怎麼領、零股可以領嗎等相關資訊，供讀者參考！

中國砍美豬進口72%！川普關稅戰蔓延 農產品壓力升溫

美中關稅戰持續延燒，最新數據顯示，中國對美國豬肉與大豆採購大幅減少，引發市場關注。據《華爾街日報》報導，美國農業部統計，中國4月17日當周，削減美國豬肉採購量1.2萬噸，當週銷售量僅剩5,800噸，較

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。