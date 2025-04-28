限空令不限期延長…原因是察覺「空方蠢蠢欲動」！網轟：乾脆宣布放空違法

台股護盤手段再掀熱議！金管會日前宣布，現行限空令「不限期延長」，引發市場關注。今（28日）金管會副主委陳彥良在立院財委會行程中說明，主因是「空方蠢蠢欲動」，不設期限，避免讓空方掌握何時鬆綁。

陳彥良強調，金管會目前除了防空措施外，亦同步推動上市櫃公司庫藏股、召開法說會強化基本面信心。目前台股平均本益比為17.28倍，平均殖利率為3.16%，官方認為護盤作為已初見成效。此外，包括盤中借券限縮、融資成數調整、多元擔保品等三大措施，也持續每週密集追蹤數據動態。

證期局長張振山補充，目前金管會每週至少召開兩次會議緊盯市況變化，以因應盤勢動態調整措施。

網友炸鍋，對金管會所認定的「空方蠢蠢欲動」成為最大亮點，不少網友反應激烈「空方沒人權，台股只能漲」、「自由市場笑死，乾脆宣布放空違法好了」、「護市變成控制市場，量更小怎麼救」、「不准跌就是最大政績」、「蠢蠢欲動三個字超諷刺，台灣股市史詩級發明」。

也有網友指出，長期限空可能導致台股流動性枯竭，「護得了一時，護不了長久」，呼籲官方應謹慎拿捏市場機制與干預手段的平衡。

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