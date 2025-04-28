台灣維他命是美國的三倍價格！網嘲諷：多虧川普讓我們看清真相

台灣保健食品價格竟然比美國高出三倍？網友們炸鍋痛批：「感謝川普！終於有人真正在乎台灣人的健康，台灣政府只顧收稅撈錢！」

在一篇火爆討論串中，網友以實際例子指出：同樣100微克維他命K2+D3，台灣30顆要價600至700元，iHerb上100顆只要300元。即便加上關稅，國外買還是便宜，直指台灣保健食品的暴利現象令人髮指。

批評聲浪指出，台灣保健食品高價現象的背後，不只是業者廣告洗腦，更是政府大肆徵收關稅、放任藥局與直銷業者暴利吸血。「一罐賣你15元，有5元是關稅，5元是代言費，真正成本連零頭都不到。」

有網友直言，真正該感謝的是川普，因為他的關稅政策壓力，台灣才有機會討論保健品降稅問題，否則官員們連假裝關心民眾健康都懶得演。

也有人狂酸「保健食品是政府的提款機，稅收與生技業利益大到可以無視人民健康」、「iHerb買一箱都比台灣藥局一罐划算，這就是台灣價」、「台灣保健食品價格貴三倍，功效卻打問號，賺的是包裝和信仰」、「感謝川普，不然政府只會幫生技爸爸護航，讓人民吃智商稅」。

台灣的高關稅、高藥價、高保健品價現象，早就讓民怨積壓。現在隨著全球貿易壁壘議題再起，川普的動作意外成為台灣消費者的希望。正如社群揶揄的：「台灣人買不起健康，只能等美國總統來救。」

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