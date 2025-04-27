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台灣保健食品暴利曝光？網轟：政府課稅吸血而川普出手救全民健康

聯合新聞網／ 綜合報導
保健食品示意圖。聯合報系資料照
保健食品示意圖。聯合報系資料照

台灣保健食品價格貴到離譜，網友怒嗆：「感謝川普在乎台灣人健康，政府只會收稅撈錢！」在全球關稅議題掀起討論之際，台灣保健品的荒謬現況也被推上火線。

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有網友在PTT爆料，台灣保健食品一顆售價15元，裡面5元是關稅，5元是廣告與代言費，真正產品成本根本連零頭都不到。他痛批：「政府說課關稅是保護國內產業，根本是在割老百姓的韭菜！」

底下留言砲聲連連「iHerb加完關稅還是比台灣便宜兩倍，台灣保健食品真是笑死人」、「保健品都快變吸金神器，感謝川普救了我們的荷包」、「政府收稅收到連人民的健康都可以拿來賺，無恥到極點」、「買保健品幾乎在養廣告代言人，根本不是在養生」。

不少網友也指出，台灣保健食品市場結構畸形，業者靠暴利砸大錢打廣告，虛胖的產業背後，真正被犧牲的是消費者。更有人痛批：「真正有效的保健食品早該變成處方藥，還在玩包裝跟代言，還要政府護航？」

台灣保健食品價格高、廣告多、品質堪憂，民眾忍耐已久，如今川普鬆綁關稅成了意外的出口。許多人揶揄：「台灣萬萬稅，連維他命都要交保護費，川普比我們自己的政府還像自己人。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

iHerb 保健食品 川普 廣告 維他命 韭菜

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