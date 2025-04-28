巴菲特投資「非低價股」可口可樂仍賺飽飽 打敗多空市場利器曝光

從投資人的角度來看，如果企業財務不穩定，會讓投資人不敢投資，導致企業陷入惡性循環。

一家企業獲利的波動性愈大，分析師愈難預測公司未來的業績，預測錯誤的機率也愈大。

本文出自《投資的底層邏輯》 企業獲利波動性愈小，代表公司的現金流穩定，分析師愈容易準確發現企業價值。

穩定的現金流會帶來長期的股價成長與現金股利股息。股票不是彩券，而是代表一家公司的所有權，長期的複利會幫助投資人成為時間的朋友。

巴菲特投資可口可樂時，可口可樂的股價並不低，但他還是獲得豐厚收益，因為低波動的股息成長是讓可口可樂打敗多空市場的最佳利器。

從企業角度來看，通常獲利波動性愈大，融資成本就愈高，企業的經營風險也愈高，此時企業更願意保留現金以應對不可預期的波動，而不是大量投資以開拓市場。

除了受到經濟週期、市場環境等外部因素影響之外，企業獲利波動性大往往是因為內部管理混亂、槓桿較高、決策失誤等因素引起，甚至伴隨著財務舞弊風險。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。