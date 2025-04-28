快訊

商務艙乘客吃到「發霉草莓」多次腹瀉 長榮航空道歉了

在TVBS服務32年 詹怡宜拋震撼彈！退休轉任台大教授

巴菲特投資「非低價股」可口可樂仍賺飽飽 打敗多空市場利器曝光

聯合新聞網／ 天下文化出版
「股神」巴菲特。（美聯社）
「股神」巴菲特。（美聯社）

從投資人的角度來看，如果企業財務不穩定，會讓投資人不敢投資，導致企業陷入惡性循環。

一家企業獲利的波動性愈大，分析師愈難預測公司未來的業績，預測錯誤的機率也愈大。

本文出自《投資的底層邏輯》
本文出自《投資的底層邏輯》
企業獲利波動性愈小，代表公司的現金流穩定，分析師愈容易準確發現企業價值。

穩定的現金流會帶來長期的股價成長與現金股利股息。股票不是彩券，而是代表一家公司的所有權，長期的複利會幫助投資人成為時間的朋友。

巴菲特投資可口可樂時，可口可樂的股價並不低，但他還是獲得豐厚收益，因為低波動的股息成長是讓可口可樂打敗多空市場的最佳利器。

從企業角度來看，通常獲利波動性愈大，融資成本就愈高，企業的經營風險也愈高，此時企業更願意保留現金以應對不可預期的波動，而不是大量投資以開拓市場。

除了受到經濟週期、市場環境等外部因素影響之外，企業獲利波動性大往往是因為內部管理混亂、槓桿較高、決策失誤等因素引起，甚至伴隨著財務舞弊風險。

（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)

編輯推薦

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

巴菲特投資「非低價股」可口可樂仍賺飽飽 打敗多空市場利器曝光

從投資人的角度來看，如果企業財務不穩定，會讓投資人不敢投資，...

研調：每十年中表現最好的前兩百家上市公司 資產成長來自新發行股票

柏基投資的研究發現，獲利良好的企業通常資產成長和銷售成長更快...

小心「德隆事件」…高槓桿產業每十年就有一次危機 巴菲特9個字示警

柏基投資研究每十年中表現最好（前兩百家）與表現最差（後兩百家）的上市公司之間的差異，研究涵蓋一九五〇到二〇一九年共二萬六千二百八十五家企業…

限空令不限期延長…原因是察覺「空方蠢蠢欲動」！網轟：乾脆宣布放空違法

台股護盤手段再掀熱議！金管會日前宣布，現行限空令「不限期延長」，引發市場關注。今（28日）金管會副主委陳彥良在立院財委會行程中說明，主因是「空方蠢蠢欲動」，不設期限，避免讓空方掌握何時鬆綁。 陳

台灣維他命是美國的三倍價格！網嘲諷：多虧川普讓我們看清真相

台灣保健食品價格竟然比美國高出三倍？網友們炸鍋痛批：「感謝川普！終於有人真正在乎台灣人的健康，台灣政府只顧收稅撈錢！」 在一篇火爆討論串中，網友以實際例子指出：同樣100微克維他命K2+D3，台

台灣保健食品暴利曝光？網轟：政府課稅吸血而川普出手救全民健康

台灣保健食品價格貴到離譜，網友怒嗆：「感謝川普在乎台灣人健康，政府只會收稅撈錢！」在全球關稅議題掀起討論之際，台灣保健品的荒謬現況也被推上火線。 編輯推薦保健食品比美國貴三倍！網「酸爆政府」：感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。