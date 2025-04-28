研調：每十年中表現最好的前兩百家上市公司 資產成長來自新發行股票
柏基投資的研究發現，獲利良好的企業通常資產成長和銷售成長更快。
總資產成長率是衡量資本累積和企業未來發展能力的重要指標。
企業資產成長率低可能是因為生產與銷售受限，資產規模擴張慢，產品競爭力不強，不利於企業擴大再生產，進而出現市占下滑現象。
柏基投資研究每十年中表現最好的前兩百家上市公司，它們的資產成長主要來自新發行的股票。
併購並不是資產成長的主要推動力，與其他公司相比，前兩百家上市公司的資產，包括現金、流動資產、固定資產和其他資產，成長都更快。
此外，前兩百家公司的銷售成長率高於資產成長率，營收資產比平均每年成長一‧五％，而後兩百家公司的營收資產比平均每年下跌一‧四％。
營收資產比較低可以解讀為公司獲利能力較差，沒有上游掌控力和下游訂價權。
（本文出自《投資的底層邏輯》作者：陳超)
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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