保健食品比美國貴三倍！網「酸爆政府」：感謝川普才真正在乎台灣人健康

台灣人吃維他命，正在為高關稅買單！根據TechNews報導，台美貿易談判壓力下，政府已研議調降保健食品進口關稅，從現行30%降至20%。這項消息引發熱議，尤其川普日前對台加徵32%關稅，更成為加速檢討稅制的催化劑。

不少醫界人士也指出，保健品不只是補充品，對於糖尿病、癌症患者等群體，有輔助療效。關稅過高，實際上是變相加重了民眾負擔。

在川普加徵32%關稅後，專家呼籲台灣應加速調降不合理關稅，包括保健食品、汽車等領域，作為談判籌碼，也為消費者爭取真正的權益。

新聞一出，PTT上火力全開，很多人感謝川普「感謝川普在乎台灣人健康」、「川寶德政！」「打爆關稅壁壘，才有希望」。

也批評台灣保健食品賣盤子價「台灣維他命真的盤到爆」、「出國帶一趟，價差直接抵機票」、「在台灣藥局買根本是盤仔行為」。

政府也被許多人質疑「關稅降了不代表藥局會降價」、「不處理通路問題，就只是便宜進口商」、「台灣只會保護財團，犧牲百姓」。

也有人指出，即使關稅調降，若沒有開放更自由的網購，仍難以徹底打破台灣本地保健品的高價結構。

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