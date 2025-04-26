中國砍美豬進口72%！川普關稅戰蔓延 農產品壓力升溫

美中關稅戰持續延燒，最新數據顯示，中國對美國豬肉與大豆採購大幅減少，引發市場關注。據《華爾街日報》報導，美國農業部統計，中國4月17日當周，削減美國豬肉採購量1.2萬噸，當週銷售量僅剩5,800噸，較前一周大減72%，更創下今年來最低交付紀錄。同時，大豆採購也驟減，僅購入1,800噸，遠低於前一周的72,800噸。

美國大豆協會首席經濟學家格爾特（Scott Gerlt）警告，中國需求占美國大豆出口市場高達六成，一旦缺口擴大，勢必衝擊全球農產品價格。不過，也有業界人士認為，一週的數據波動不構成趨勢，可能與季節性因素有關，如出口商正忙於下季作物交易。

儘管如此，分析師普遍承認，由於川普政府關稅政策態度反覆無常，未來農產品期貨市場規劃難度加大。芝加哥商品交易所大豆期貨本週仍上漲1.2%，但市場情緒趨向觀望。

有人擔憂「美國農民這下真慘，大市場少了，價格會不會崩？」、「關稅戰沒完沒了，農產品骨牌效應要來了」。

但有網友樂觀「一週數據不代表長期，等等看會不會回溫」、「台灣人能不能趁便宜撿便宜美豬？哈哈哈」。

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