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川普點名黃仁勳、魏哲家「我信他們」 台股半導體撐起希望？

聯合新聞網／ 綜合報導
川普接受專訪，點名黃仁勳與魏哲家為關鍵夥伴，強調「信任與關稅」雙重壓力推動產業回流。路透
川普接受專訪，點名黃仁勳與魏哲家為關鍵夥伴，強調「信任與關稅」雙重壓力推動產業回流。路透

美國總統川普近日在《時代雜誌》專訪中罕見點名輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與台積電董事長魏哲家，表示「我信他們」，引發社群熱議。外界分析，川普此番發言除了對美國製造業回流的期待，也透露出對半導體供應鏈戰略布局的高度重視。

川普強調，關稅政策為美國創造了數十億美元的財富，也成功促使企業將製造基地遷回美國。他以半導體產業為例，指出黃仁勳承諾的5000億美元投資，以及魏哲家領軍的台積電布局，是他信任的重要指標。

當被問及是否真的相信這些企業家的承諾時，川普回答：「是的，我相信他們。首先，他們是可信賴的人；其次，他們別無選擇，不做出這些投資，就無法負擔我們的高額關稅。」

川普也再三重申，只要企業選擇在美國生產，就不會被課徵高額關稅，強調「關稅帶來商機」的核心論述。

網友正面看待「川普瘋歸瘋，逼產業回流的策略真的有奏效」、「魏哲家、黃仁勳是全球最值得信賴的企業家，川普押對寶了」、「至少能確保美國半導體產業有一定保底，不然全被亞洲吃下去了」。

也有人懷疑「信不信是一回事，台積美國廠蓋得又慢又貴才是真問題」、「就怕川普變臉速度比誰都快，承諾說翻就翻」、「蓋廠時間至少2-3年起跳，川普一任可能都等不到成效」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 台積電 川普

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