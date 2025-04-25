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跟國安基金進場賺13%！實測華碩（2357）躺賺：「糖漿勝率真的無敵」

聯合新聞網／ 綜合報導
跟對糖漿有夠爽？有人買台積電、有人買華碩，現在都在貼對帳單了。記者吳康瑋／攝影
跟對糖漿有夠爽？有人買台積電、有人買華碩，現在都在貼對帳單了。記者吳康瑋／攝影

國安基金進場護盤，讓不少散戶跟進抄底，有網友發文分享實測成果...他於4月11日買進4張華碩（2357），結果短短兩週就大賺13.22%，讓他忍不住在PTT喊「爽！」，並附上對帳單佐證，引發不少網友跟進貼出獲利圖卡，共同見證「糖漿（國安基金）」的高勝率。

發文者於4/11國安基金進場訊號時，當天買入4張華碩，均價約504元，至今股價上漲至570元以上，帳上報酬達13.03%；並貼出對帳單佐證：「這波國安真的猛」。

許多網友也喊自己有跟進，糖漿勝率高，根本躺賺「國安基金就是精神指標，勝率歷史超高」、「這波至少會到21000，國安當然不會錯過這段」、「每次國安進場，股版都在酸，結果後面都大漲」。

更多位分享戰績「我台積電4/9買，現在也快15%」、「買鴻海+24%，跟對氣氛真重要」、「週一跌第一根還能賣掉華碩，根本奇蹟操作」。

即便沒有明確揭露部位與下單時點，只要氛圍到位、政策聲明出現，散戶就敢壓一把。雖然不能過度神化國安基金的進場，但在風向敏感的台股市場，「糖漿進場」仍是一種信心催化劑。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國安基金 均價 抄底 華碩

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