第一金（2892）持有持本均價11.98！存股哥：5年只不過是存股長投的起點

第一金（2892）公告今年配息0.95塊現金、0.25塊股票，跟我預估的1塊現金、0.25塊股票相去不遠，配息總額為近三年新高，但總體配息率66%略低於平均約70%的水準，對於這個金額我是覺得還蠻好的，可以接受。

目前我持有第一金67.19張，均價12.28，帳面報酬$844,591(102.36%)，本次領現金股息$63,830，股票股息1679股，還原權息以目前股價24.85計，總值共$105,553，成本均價下降至11.98。

這幾年第一金的總股息都可以每年穩定至少10萬以上，長期持有不斷壓低均價的結果就是拉出至少100%的獲利，但這絕對不是3-5年就有報酬，而是經年累月讓均價慢慢降低的成果。

很多人存不到5年覺得存股效益很差，但我認為5年只不過是存股長投的起點而已，換句話說大多數的人都還在熱身階段，連上起跑線開始衝刺都還沒有就放棄了，這樣真的非常可惜，因為複利曲線在前半段總是平緩的，只有在後半段才會突然開始爆衝。

還是要套句巴菲特的名言「如果你不打算持有至少10年，那你連10分鐘都不要持有」，這句話大家都聽過，但真的能貫徹到底的人卻非常的少，也因為如此，才能顯現出存股長投的可貴之處。

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