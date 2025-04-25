別有「領股利」就能無視市場漲跌的誤解！達人：單壓個股不合格至少分散3至5檔

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聯合新聞網／ 邏輯投資
股息很迷人，但獲利才是根源！投資ETF、金融股前你該知道的事。圖／中央社
股息很迷人，但獲利才是根源！投資ETF、金融股前你該知道的事。圖／中央社

希望各位爸爸媽媽們要有最基本的投資觀念，不要侷限在「股利」，而忽略「企業本質」與「分散風險」的重要性。

「股利」的基礎是公司獲利，企業要賺錢，才有能力分紅給股東，就算是一籃子高股息股票也一樣，所以「股利」不是每天都吃得到的營養午餐，不能假定每天菜色都一樣來作為投資決策的依據。

而「投資」的基礎則在於風險控管與報酬率的權衡，如果冒著高風險卻目標設定在賺取平庸的回報，其實是不智之舉，如何拿捏風險與報酬，是投資個股的基本功，但現實是台灣有很多人連這種基本觀念也沒有。

所以我認為1000萬都拿去買台積電或兆豐金，這是不合格的，我也絕對不希望自己的父母有這種單壓一支公司的操作，因為只要公司出事，就是對自己資產的絕對破壞，至少也要分散至3-5檔。

另外企業會有興衰，因此一家公司要持續成長，維護龍頭地位不墜，是非常困難的。過去十年的營運成績不代表未來十年也能如法炮製，所以如果認為自己無法深入研究企業或產業前景，那投資指數型ETF確實是比較合理，也適合一般投資人的選項。

再來我認為單壓台股的ETF商品，其實也只曝險在台灣單一國家，而最近川普的關稅與半導體產業政策，就直接衝擊台股市場以及參與者信心，因此就跟單壓一家公司一樣，只投資一個國家無疑也是風險偏高的作法，因此建議除了投資0050外，也可以搭配VT、VOO，也就是全世界市場或美國市場，讓自己的風險能得到控制。

最後提醒投資朋友，不要存有「領股利」就能無視市場漲跌的誤解，高股息ETF成分股如果股價重挫，業績不佳，也可能發不出股息，淨值也會下降。

同時也不要誤認「金融股」就真的不會倒，金融股其實也是會隨景氣波動，但這不是說金融股不能投資，但我會建議先拉出股價淨值比河流圖判斷歷史位階，你買得也會比較安心。

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 分散風險 半導體 台積電 報酬率 川普 美國 金融股 高股息

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