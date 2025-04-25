信貸最後倒數11萬！存股哥：曾月薪3萬、現在光股息就破50萬以上

＊原文發文時間為4月20日

前幾天收到銀行通知，我的50萬信貸只剩下最後11萬嘍，再過2個月就會進入不到10萬的倒數階段，一路走來也挺不容易的，當時沒有高股息的現金流讓我搭配，股息跟薪水沒有現在多，也沒有自媒體收入支援，但我還是支撐到了現在。

我在2018年初次嘗試信貸存股，借了一筆25萬小額先嘗試（過了1-2年轉增貸到50萬），利率3.7%，全部投入殖利率5%-6%金融股，那時想說用小額先練功，利差小也沒有關係，我要的是去學習借貸套利的經驗，別人怎麼說不重要，自己參與得到的經驗最真實。

也因為累積的幾年的經驗，才為後來操作做股票質押打下基礎，如果我沒有開槓桿，那以我每個月3萬多的薪水，根本沒有辦法累積出目前部位，更別說一年50萬以上的股息，是我當初想都不敢想的數字，當然高股息的問世也讓我這套借貸存股流更有效率就是了。

學海無涯唯勤是岸，隨著投資歷程不對增加，每年都會有不同的體悟，現在的我跟三年前剛開帳號時相比，我覺得自己的能力值提升了不只一個檔次，只要你的總值跟股息不斷增加，這就是進步的最好證明。

滿多老鐵問我後續會不會再借信貸存股，我自己是不會再繼續用信貸，因為我現在已經有更強大的武器，就是股票質押，本金衝上來之後再用信貸的效益已經大打折扣，除了要繳本利和之外，能借的金額也沒質押多。

至於本金多少才算多？也是蠻多人問的問題，我認為要取決於你能運用槓桿的金額，而不完全是帳面上呈現的總值，如果你可以用質押借的錢已經是信貸的三倍以上，那信貸對你的效益就很小了，這時就沒必要再用信貸去侵蝕你的現金流。

以我自己舉例，目前月薪是$34,000，借信貸的最大值是月薪22倍約75萬，但我能用質押借的錢已是250萬以上，這時用信貸對我來說只是繼續拉長本利和期間而已，而且我目前已是半退休狀態，不想再被信貸綁死。

不過這個質押可借金額是信貸三倍的評估方式，只是自己操作下來的感想，不是什麼借貸SOP，實際情況可能因個人而有不同，無論如何，控制好維持率及負債比永遠都是使用槓桿的優先考量。

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