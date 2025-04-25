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謝金河：關稅戰近尾聲⋯川普會轉彎 台積電助美偉大！網卻聽怕了

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照片

美國對中國發動關稅戰，總統川普不斷對中國增稅，然而中方卻持續冷處理，財信傳媒董事長謝金河認為，川普是滅絕師太、中國則是張無忌，美國急，但中國不急，目前關稅大戰已經接近尾聲，「川普是會轉彎的人，這個時候轉彎是對的」，他分析也指出，台積電（2330）將是讓美國再次偉大的幫手。

謝金河表示，川普關稅戰初啟，他一貫的看法，川普關稅大刀揮下去，現在是美股大跌，美債大跌，美元也大跌，美元霸權下面有三隻腳，一個是美元，一個是美債，一個是美股，這場關稅大戰如果是漫長持久戰，川普一定不會贏。

一名網友PTT發文轉貼謝金河的發文，其他人卻擔心「反指標」謝金河會讓股市反跌，尤其是台積電走勢堪憂，陸續留言「還好我沒台積電」、「台灣 is over」、「可以不要說話嗎」、「穩了，穩死了」、「川普要直行了保重」、「原來今天是在跌這個」、「關稅戰才開始」、「誰是滅絕師太要講清楚欸」、「我覺得川大要死嗑到底了」、「之前100、200%的亂喊只是腦川在測中國的態度，接下來才是重頭戲」。

華爾街日報23日以「想孤立中國的是川普團隊？還是他本人？」為題發表評論文章，首先直指許多人都在問，川普政府已經明確了一點─「目標是孤立中國」，但這是川普本人想要的嗎？

文章指出，川普日前已表態不願再提高對中國關稅，且北京也已採取溝通行動，尋求透過談判達成協議，同時再度聲稱自己與習近平「關係很好」。部分觀察人士認為，這類言論表明川普從根本上並不認同其團隊的對中強硬立場，川普本人並不像許多團隊成員般屬於「對中鷹派」。綜合這些觀察人士的看法，美中之間達成協議、為當前美中的脫鉤趨勢踩下剎車，最大的希望仍在川普本人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台積電 川普 習近平 謝金河

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