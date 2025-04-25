美國不管俄烏了？網酸「川普根本沒幫忙」：軍工股、黃金要飆了

美國副總統范斯23日警告說，俄羅斯與烏克蘭務必要達成和平協議，否則華府將停止促成俄烏停火的努力。PTT網友分析，川普根本沒有幫到烏克蘭，還想跟烏克蘭簽訂稀土礦產經濟協議，狠酸「除非烏克蘭總統澤倫斯基癡呆了才會同意」。

法新社報導，正在印度進行4天訪問的范斯（JDVance）告訴媒體記者：「我方已對俄烏雙方提出1份非常明確的提案，現在該是輪到他們回覆是否接受、或是美國撒手不管的時候」。美國總統川普（Donald Trump）在去年選戰期間承諾，他上任後將在24小時內讓俄烏達成協議。但他至今仍未能爭取到俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）讓步。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，美國、俄羅斯要求烏克蘭在克里米亞這塊做退讓，且禁止加入北約，澤倫斯基表示違憲、不承認克里米亞的佔領合法。原PO指出，「說白了俄在前天拋出的橄欖枝根本跟之前一樣沒退讓，一樣是承認佔領合法、禁止加入北約，老川不只沒幫到司機，還想跟烏克蘭簽稀土礦產經濟協議，除非司機癡呆了才會同意吧？這次談崩美國也直接不錄了哈哈，若談判破局，軍工股、黃金要飆了嗎？」

其他人留言「根本管不動吧，還以為自己老大哥喔」、「重建概念股GG」、「背刺的比敵人更討人厭」、「不錄了不錄了，我的脾氣還不是你們惹的」、「普丁偷笑，就是希望你別管啊」、「不管是你們會有問題耶」、「真以為管的動」、「沒能力開始怪別人了」、「司機就為了那幾塊地，讓平民一直送死」、「講得好像俄烏很怕你們不管的樣子」、「俄羅斯越強，川普越開心吧，剛好叫歐盟、北約多出錢」、「笑死人，美國被看破手腳」。

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