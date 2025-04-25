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川普又喊話降息 放話要「要打給鮑爾」！網酸：Call me鮑貝

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普23日於白宮橢圓辦公室簽署行政命令後回應媒體提問。歐新社
美國總統川普23日於白宮橢圓辦公室簽署行政命令後回應媒體提問。歐新社

美國總統川普態度一天一變化，他23日再次指責聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)「利用利率決策玩弄政治」，甚至考慮直接致電鮑爾並要求他降息，川普直言「我還沒打給他。我可能會打給他。」PTT網友嘲諷川普，得不到中共主席習近平的電話，如今連鮑爾都不理他，不少人為美國人默哀，直呼「一個破產數次的商人搞經濟，美國人真可憐」。

川普強調，他相信鮑爾沒有降息是犯了錯誤，希望鮑爾做正確的事情，也就是降低利率，他認為，隨著關稅收入上升，美國經濟表現會更好，也不會有通膨發生。近期川普對鮑爾的態度一變再變，日前他對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）開砲，直指對方「慢半拍」「大魯蛇」，還傳出要將他開除，引發金融市場暴跌。但22日他突然緩頰表示：「沒說要開除啦，我只是希望他降息積極一點。」如今又說要致電鮑爾要他降息。

一名網友在PTT轉貼新聞笑稱，「接電話啊！鮑爾！川普發訊息你不理，那要直接打給你囉！降息啊！降息啊！習近平不理我，連鮑爾都不理我嗎？」

其他人留言「一個破產數次的商人搞經濟？ 為美國人默哀」、「Call me鮑貝」、「習近平跟川普的關係可能都比鮑爾和川普的關係還要好」、「真的神經病，美國人真可憐」、「一三五的川普跟二四六的川普肯定不同人」、「整天叫男人打給他又想打給另一個男人」、「趕快！全世界都在等你的電話」、「當總統當成笑話，美國人選的」、「 一天發瘋一天不發瘋」、「又電話？美國現在電話剛發明嗎？」、「美國人忍耐力真好，還沒暴動」、「白宮都沒人檢查總統的電話是不是壞了嗎？」、「有病真的不要排斥看醫生，藥準時吃」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 川普 習近平 聯準會 降息 鮑爾

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