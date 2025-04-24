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台股修正盤整 存股族大軍投資紀律有一套

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

台股修正盤整，存股族大軍投資紀律有一套！永豐金證券觀察豐存股平台，3月定期定額扣款人數明顯增加、單月破13萬人，4月最新統計至中旬，人數也衝至近半年每月均值的八成，顯示長線投資人堅定執行投資紀律，視重挫為加碼良機。

永豐金證券分析，以台股市值龍頭台積電（2330）2024年全年每股配息17元為例，持有成本千元以上、殖利率試算不到2％，待4月股價一度跌破800元大關、最低收9日的785元，殖利率上揚至2.16％。

進一步舉前波台股修正期為鑑，證交所數據顯示，台股在2022年跌幅最深的10月時股息殖利率曾高達5.54%，相較於近5年（2020年到2024年）平均殖利率3.33％高逾2.2個百分點。

歷史經驗顯示，震盪行情審慎布局高殖利率標的，有望掌握長期高股息優勢，惟仍須管控波動風險。2022年1月至10月的大跌走勢中，豐存股扣款交易人數持續增加，10月時已較當年1月增37％。

永豐金證券為協助長線投資人輕鬆存股，透過豐存股平台首創台美股「股利再投入」功能，只需一鍵即可開啟，未來每次現金股利發放日的次2日，即自動新增「再投入」約定單，自動將股利買進同一檔標的，為業界首家同時提供台、美雙市場股利再投入之券商。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

存股 高殖利率

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