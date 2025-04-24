如何找出具備成功體質的企業？1圖搞懂「附加價值分析法」找出潛力股

一定要切記，千萬不能因為「現在是買點」就慌張地買入沒有潛力的公司之股票。在高度成長期，任何企業都有一定的成長表現；但進入成熟經濟後，會區分出有成長性和已經過時的公司。

有成長性的公司會轉換經營角度，若能徹底降低成本，更有助於打造成功體質。

邁入成熟經濟後，市場需求變得遲緩。企業一定要徹底降低固定成本，保留資金彈性。雖然這一點很難做到，但做得到的企業可以延攬其他失敗同業的人才，收購技術或設備，讓自己愈來愈強大。長期投資策略的重點就是找出這類企業。

本文出自《超越牛熊的獲利策略》 但如何才能找出具備成功體質的企業？接下來為各位介紹具體可行的「附加價值分析法」。

附加價值包括「經常利益」與「開支」等兩個部分。企業在日常經營中產生的利益（經常利益），與花錢回饋社會的金額（開支）加總起來，就能看出「企業在這一年內創造多少財富（附加價值）」。

最適合長期投資的企業是過去3到5年的附加價值持續擴大，但開支比率逐漸減少。

開支包括人事費、租賃費、折舊費、支出利息、事業所得稅、稅捐與公課等。開支減少就代表利益在附加價值額的比例變多，請立刻買進這樣的企業。

從社會角度來看，企業擴大附加價值是最大的存在理由。不僅如此，若能減少開支，報酬率就會相對提高。

簡單來說，附加價值的組成變化展現出「經營意志與執行力」的強度，只要好好解讀，就能找到體質良好又具有成長潛力的企業。

附加價值分析法執行起來很費勁，必須從企業的有價證券報告書（可在日本金融廳、證券交易所、網路閱覽）中，依照年度找出開支部分（人事費、租賃費、折舊費、支出利息、事業所得稅、稅捐與公課等）並記錄下來。此外，還要記錄經常利益。

建議至少要看5 年，最好看超過10 年的報告書，找出理想企業的附加價值、開支與利益，分析20到30家公司。最後從中篩選出附加價值每年增加、開支明顯減少的企業並買進股票，接著透過長期投資策略創造卓越獲利績效。

（本文出自《超越牛熊的獲利策略》作者：澤上篤人 譯者：游韻馨)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。