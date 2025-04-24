川普真的服軟…預期未來市場情緒不會快速惡化！狄驤：但先以反彈看待

＊原文發文時間為4月23日

川普真的服軟

先說對中國加徵關稅會大幅下降，再澄清他沒有要撤換FED主席鮑爾。

這也意味著川普確實會擔心資金大量流出美國，我認為最好的收穫是知道川普還是會怕。

前陣子也跟大家分享，要從法律層面撤換鮑爾難度非常高。

川普未來仍可能再對中國出手，但不太可能再打FED的歪腦筋。

預期未來市場情緒不會像近期這樣快速惡化，未來的重頭戲將會是美國經濟數據。

同樣先以反彈來看待。

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