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川普真的服軟…預期未來市場情緒不會快速惡化！狄驤：但先以反彈看待

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

＊原文發文時間為4月23日

川普真的服軟

先說對中國加徵關稅會大幅下降，再澄清他沒有要撤換FED主席鮑爾

這也意味著川普確實會擔心資金大量流出美國，我認為最好的收穫是知道川普還是會怕。

前陣子也跟大家分享，要從法律層面撤換鮑爾難度非常高。

川普未來仍可能再對中國出手，但不太可能再打FED的歪腦筋。

預期未來市場情緒不會像近期這樣快速惡化，未來的重頭戲將會是美國經濟數據。

同樣先以反彈來看待。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Fed 川普 美國 降息 鮑爾

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