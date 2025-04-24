何時是長期投資的賣點？投信董座：街頭人潮湧現、年輕人消費力強勁時

一般來說，散戶對於出脫持股的時機，比買進股票更容易感到困擾。買股票沒什麼大問題，但若是無法套利（買進的股票上漲，有獲利時賣出）或順利停損（買進的股票下跌，賣出後虧損），就會令人感到焦慮。

當手中持股在多頭行情增值，大多數人都會認為「在漲這麼多的時候賣出太可惜了，別開玩笑」。在多頭行情的吹捧下，一般人真的很難賣股票。不僅如此，認為「股價還會再漲」的預期心理，會讓人再一頭栽進過熱的牛市，買進更多股票。

本文出自《超越牛熊的獲利策略》 股價確實會再上漲，但多頭行情不會永久持續下去，總有一天會到頂。接著進入空頭行情，感到驚慌的投資人開始急著賣股，促使股價一路下跌。到了這個階段，當初在多頭行情不考慮賣股的人紛紛感到後悔，不禁感嘆「早知道當初上漲時應該賣出，獲利了結」。

套利或停損不如預期的原因很簡單，當投資人追逐行情，想賣在最高點時，就會出現這個結果。投資是買低賣高的行為，只要買的價格夠低，隨時都能賣出。遺憾的是，受到「想賺更多」的欲望驅使，人們開始追逐行情，想賣在更高價，卻錯過套利時機，結果「住進套房」。簡單地說，就是股價跌得比買進價格還低，想賣也賣不掉。

但長期投資不會陷入這種狀態。因為在股市暴跌和景氣谷底時便宜買進的股票，隨著景氣的大波段進入上升趨勢，在此之後的「任何時機」賣出，都能獲利。

此外，長期投資者不會追逐行情，也無須找出股價最高點，更不是以「賺錢」為投資目的。因此，長期投資者絕對不會遇到錯過賣點，導致想賣也賣不掉的窘境。

既然如此，何時是長期投資的賣點？長期投資者搭上景氣大波段的順風車，股價一路上漲，只要覺得價格不錯，就能立刻獲利了結。最好的賣點是度過景氣復甦期，市場開始感到過熱的時候；或者在多頭行情中，買氣開始沸騰的時候。

長期投資者不管景氣的統計數字或行情走勢，也不會預估買賣時機。我們是從對社會和大眾的觀察，感受到「現在差不多可以賣股」，最後做出賣股的決定。

當街頭人潮湧現、年輕人消費力強勁時，就要考慮「獲利了結」。雖然看起來像是依靠自己的直覺，其實若反向思考，就會發現這是相當合理的做法。

總而言之，當人們的消費欲望提高，例如街上人潮愈來愈多、年輕人很敢花錢，代表每個人的收入增加，可以想見將有更多金錢投入消費市場，促進經濟活絡。如此一來，就會推升景氣迅速上揚。

這類解讀經濟的行為對長期投資者來說，並非基於當前景氣和行情走勢，而是仰賴自己的直覺。誠如先前所說，股價會比景氣走勢早半年到一年反應，若等到上升趨勢的頂部才賣出就會太晚。在投資的世界裡，即使發揮直覺，也要參考自己感受到的資訊較為安心。無論是證券公司或分析師所作的報告，這些別人提供的資訊早已傳遍四周。

長期投資者比一般投資者更早賣股，獲利了結。很多時候景氣會再上揚，即使無法再賺更多，長期投資者也不在意。

若受到股價上漲影響而將原先賣出的股票買回，認為股價會再往上飆，就會打亂長期投資的節奏。換句話說，只要出現追逐行情的行為，長期投資者往往就會變成追逐行情型的投資者。

（本文出自《超越牛熊的獲利策略》作者：澤上篤人 譯者：游韻馨)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。