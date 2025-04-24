100萬變800萬！「日本投信業界異類」幫上班族變富翁秉持4字心法

開始長期投資，耐心等待10年、20年，各位可能會覺得投資速度太慢。但誠如我在第1章所說，投資收益是以複利累積，個人資產會像指數曲線一樣急速上升。

假設股票收益率為10％左右（根據經驗法則，長期觀察先進國家的股票市場，皆平均成長了9％到11％），只要好好長期投資，7年就能翻倍。

本文出自《超越牛熊的獲利策略》 簡單來說，投資100萬，7年後變成200萬，14年後變成400萬，21年後增加至800萬。

然而，若最初的100萬每年增加100萬，結果會增加至多少？10年後會變成1831萬，15年後就能超過4000萬。

上述是最理想的計算結果。在建立長期資產的過程中，可以強迫自己增加多少投資金額，結果將會隨著時間呈現極大差異，這一點無庸置疑。同樣也要提醒的是，在投資理財的世界裡，不保證任何收益。

另一個關鍵是，長期投資是只選擇自己熟悉，有信心的股票。

事實上，許多人不鎖定某檔股票，盡可能多買幾檔分散投資。在大多數情形下，手中持股沒有關聯性，容易因為某檔股票上漲而喜形於色，或因為某檔股票下跌驚慌失措。如此一來，根本不可能耐心等待，建立長期資產。

如果各位已經列出先前提過的「我想投資的企業清單」，並從中找出「一定要支持」—亦即想支持10年、20年的優先企業，那麼只要集中投資在這些標的即可。

當我們集中投資，對自己持有的股票就會產生第六感，可以在便宜的時候買進，價格上漲時賣出部分持股，等股價下跌後再次買進，順利完成每一筆買賣。

因為這些股票都是自己長期持有的，而且很熟悉這些公司背景，因此即使有時投入的金額較大，也不會感到害怕。

（本文出自《超越牛熊的獲利策略》作者：澤上篤人 譯者：游韻馨)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。