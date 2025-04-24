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從零和賽局到正和賽局 日本長期投資之神教你超越牛熊的獲利策略

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
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搶先掌握景氣大波段的長期投資型態，與大家想像中基於「反向操作」的投資概念買賣股票不同。

「反向操作」的投資概念，指的是買進目前市場上沒人關注的類股，等待這些類股成為市場焦點的大波段到來。

其實這個方法也是追逐行情的投資型態之一，與重視企業獲利成長的長期投資在本質上完全不同。我們這類長期投資者買股票時，不考慮股價上漲，也不考慮投資獲利。

既然如此，長期投資者究竟基於什麼想法買股票呢？

本文出自《超越牛熊的獲利策略》
本文出自《超越牛熊的獲利策略》
我說過長期投資重視企業的獲利成長。不過，企業怎麼做才會成長？基本上經營方式必須對社會或經濟的成長發展有利，且積極滿足人們「想過富裕生活」的需求，只要做到這兩點，企業就能累積獲利。

長期投資者就是在不景氣中，以支持鼓勵的心態，購買努力維持上述經營型態的企業之股票。

若企業採取有利於未來社會與經濟的方式經營，卻因為大環境不景氣而陷入苦戰，長期投資者將會積極買進這類企業的股票。

當景氣呈現下跌趨勢，資金量與周轉速度跟著萎縮，長期投資者會藉由購買股票的方式，將自己的資金投入低迷的經濟環境，也就是說用自己的錢支持優良企業，協助未來整體經濟的發展。

與其說這些人帶有投資者的想法，以「資本家思維」來形容更為貼切，這就是長期投資者購買股票的原因。

各位發現了嗎？長期投資者只關心「讓我們的生活更富裕」這件事。他們認為當整體經濟的餅變大，投資獲利就會持續增加，不會為了自己賺錢而排擠或跳過他人。

有些人常將投資股市視為「零和賽局」，將投資股市視為賭博。一心只想賺錢的人們大多受過「零和遊戲」或「負和遊戲」的毒害，認為自己損失就是他人獲利，受到「被動等待就會被市場行情打敗」的刻板觀念驅使，拚命跟著股價波動進出股市。

另一方面，只想著「讓人們生活更富裕」的長期投資者和上述投資人不同。他們認為投資可以是「正和賽局」的世界，因為隨著社會與經濟規模擴大，企業獲利也會成長，所以一定能累積投資獲利，因此才能夠耐心等待。

在長期投資者的眼中，基於零和遊戲的心態投資股市的人都像是在做「吃力不討好的事情」。

（本文出自《超越牛熊的獲利策略》作者：澤上篤人 譯者：游韻馨)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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