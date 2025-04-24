「現在不買就來不及？」川普釋出軟訊美股噴飛 網酸：塔位嗎

美股在川普「縮回關稅」的言論影響下強勢反彈，一位網友在PTT《Stock》板發文表示，川普態度轉趨和緩，原先喊的晶片稅也消聲匿跡，美股應聲噴出，讓他不禁發問：「現在再不買，是不是來不及了？」

貼文一出，瞬間引爆討論，不少人笑說這是經典「FOMO（錯失恐懼）」時刻，也有人語帶玄機表示「國安多軍要出動了」、「你現在進場，就是幫人家洗碗」。

原PO認為，在川普聲稱願意調降對中關稅後，美股明顯上漲，他因此擔憂如果此刻不跟進買進、站上多方，可能會錯過一波大行情：「是不是來不及了？」

底下引起許多討論，「快，信貸、房貸全部壓下去」、「塔位嗎」、「別等兩萬再問一次，現在就要all in」、「我OK你先買，這波是川普大暖男行情」、「買啊，回去看4/19的低點就知道了，現在不買等何時」。

很多人提醒風險，「川普說話不能信，今天說完明天又改，變數還在」、「現在就是反彈逃命波，等晶片稅落實再決定吧」、「這麼急著追高，很容易中套，消息面不穩定要小心」、「股市不怕沒機會，怕的是不懂風險」。

隨著美股受政策影響劇烈震盪，「FOMO式追高」心態也在散戶間蔓延。不少網友提醒，目前尚未見川普對中國政策正式拍板，短期內市場恐持續震盪。而面對這波川普話術帶來的行情，或許冷靜評估資金配置與進出時機，才是不變的投資心法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。