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搶先掌握景氣的「大波段」一圖看懂企業股價總是比業績先行反應

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
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不可諱言，景氣趨勢與企業收益息息相關，也是影響股價漲跌的主要原因。當景氣處於上升期，各家企業都很容易擴大營業規模。只要企業營收逐步增長，自然就能帶動投資價值，吸引投資者買進，促使股價節節高升，這是各位都能想像到的結果。

在這個時候，投資者最重要的是搭乘景氣上升的順風車投資，只要順利搭上車，無須任何努力就能賺到錢。

由於這個緣故，在長期投資的世界裡，投資者無須在意目前行情和景氣趨勢，但必須搶先掌握景氣的「大波段」。說得簡單一點，「波段」指的是景氣從好變差，又由差轉好的循環階段。對長期投資來說，「波段」就像栽種花草蔬菜的「自然生長法則」，是絕對不可或缺的條件。搶先掌握波段是長期投資最基本的概念。既然如此，怎麼做才能搶先掌握景氣波段，順利搭上投資股市的順風車呢？

答案很簡單，盡可能在不景氣中買進以便宜價格放著也沒關係的股票。只要做到這一點就好。

本文出自《超越牛熊的獲利策略》
本文出自《超越牛熊的獲利策略》
完全無須思考股價何時上漲、可以靠投資賺多少錢的這些問題。

不景氣不會永遠持續下去。人會在不景氣中產生危機感，覺得「不能再這樣下去，一定要想辦法增加收入」。於是努力向上，累積扭轉景氣的能量。如同大自然的生長法則，景氣遲早會轉好，形成強勁的上升趨勢。在此之前，各位要做的是繼續持有不景氣時買進的股票，靜靜等待結出果實的秋天降臨。

當大波段來臨，股市進入多頭市場，景氣開始出現過熱警訊時，就要賣出手中持股，獲利了結。

這是長期投資的操作型態。在不景氣時買入便宜股票，等到經濟熱絡，搭上順風車，在景氣呈現上升趨勢的期間，賣出持股就能獲得可觀利潤（長期投資的買進與賣出時機，請參閱第3 章與第4 章的詳細說明）。

由於股票持有期很長，一定有人擔心在這段期間會不會發生什麼意外，也不想期待靠「運氣」獲得遙遠未來的收益；還有人會認為與其搭乘大波段的順風車，不如掌握可以預測的小波段，才是聰明的投資方式。

不過，這樣的想法是有待商榷的。各位可能認為長期投資的大波段過於呆板，短期投資的小波段才能隨機應變，但其實幾個小波段組合在一起，未來就會形成一個大波段。

即使在短期投資的小波段之間游刃有餘，若哪天被捲進暴跌的大波段，很可能賠了夫人又折兵。事實上，這類慘劇經常在短期投資的案例中發生。

誠如我前述提過的，長期投資者不會被微幅波動的股價漲跌影響，只注意大波段。長期投資者很早就搭上順風車，在車上悠閒等待出場時機，因此絕對不會像短期投資者一樣，萬一不小心遇到亂流就血本無歸。

說到「運氣」，認為投資與運氣有關的人，不適合採取長期投資。

因為在意運氣的人都是靠運氣買賣股票，他們大多是追逐行情型投資者。當手中持股價格上揚，他們會認為自己很幸運；當股價下跌就會害怕風險，開始惶恐不安。長期投資者不追逐股價，不靠運氣投資，也不會因為自己無法掌控運氣而不買股票。

（本文出自《超越牛熊的獲利策略》作者：澤上篤人 譯者：游韻馨)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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