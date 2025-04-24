中鋼股東紀念品是「公園生存套組」！冷水瓶曝光 網：容量太小裝沒幾口水就沒了

中鋼（2002）今早公布114年股東會紀念品，「輕巧冷水瓶」正式亮相，引發網友熱議。雖然主打輕巧便攜、環保耐用，不過網路上卻掀起「公園神套組」的吐槽風潮。有人笑說：「可以直接在公園接飲水機水」，還有人建議「不如下次直接送帳篷比較實際」。

主打三大特色：輕巧便攜、耐酸抗腐、可減少一次性瓶罐使用，兼顧健康與環保

中鋼表示，這款冷水瓶採用中鋼集團自家生產的鈦金屬材質打造，連同瓶蓋重量約98公克，容量則為380毫升。圖／中鋼提供

中鋼這回用自家鈦金屬製作冷水瓶，重量含蓋約98g，容量380mL，輕巧路線走到底。

根據中鋼公告，只要持股超過1,000股並完成委託書或投票程序，即可在指定時間兌領紀念品。這款水瓶適合戶外、通勤與日常使用，中鋼也希望透過此舉，展現企業對永續環保的承諾。

許多網友狂酸「公園套組」，「這個水壺應該叫做公園生存組件吧」、「去年送馬克杯，今年來水壺，是要湊齊野營裝備」、「要不要送帳篷、睡袋一起，夏天住公園也很涼快」。

實用主義的人認為，「容量太小啦，裝沒幾口水就沒了」、「看起來還不錯欸，但顏色是不是可以討論一下」、「這個開口好像不好洗，有點難顧」。

也有人既幽默也辛辣言論，「只期待紀念品，不期待股價」、「與其送這些，不如讓股價漲一點」、「買0050賺的錢可以自己買象印，還比較划算」。

中鋼這次紀念品設計的出發點是好的，主打環保與實用性，但於「老股民」來說，水壺這類物品早已人手一只，缺乏新鮮感也無法有效拉抬品牌形象。更何況面對股價表現停滯，部分網友也不免產生「只剩紀念品可期」的失落感。

若未來中鋼能在實用性與創意上更進一步，例如：與知名品牌聯名、結合本業元素、提升設計質感，或許會讓紀念品不只是話題，也成為品牌價值的延伸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。