川普認錯⋯台積電短噴一波？他進場等上千停利 網看好：連漲3天

台積電23日一路開高走高，臨收拉尾猛漲6.99%、漲幅改寫歷史第四大，報873元，收復5日、10日線，貢獻大盤逾400點漲點。PTT網友分析「川普開始慢慢認錯，被錯殺的台積電有望短噴一波」，他於股價860元時進場，預計將等漲至1000元出場。其他人也預測「至少連漲三天」，但也有人悲觀認為「1000元以上的冤魂太多，應該很難」。

法人指出，儘管22日川普對關稅政策態度趨於放軟，並表示無意撤換聯準會主席鮑威爾，恐慌指數隨之回落，有利台股短線反彈，但由於關稅政策不確定性仍存，台股預期維持大區間震盪格局；短期內在川普言論轉向下，反彈目標先看2萬點，操作上建議以流動性佳的中大型權值股為主，同時保留一定現金比例以維持彈性。

一名網友在PTT發文表示，「川普這條瘋狗開始慢慢認錯了，被錯殺的台積電有望短噴一波」，並曬出對帳畫面宣告已於860元進場做多，設定停利至少1000元、停損為-10%。

不少鄉民留言力挺，「會贏喔」、「你這張單有料」、「有單給推」、「有信仰才會贏」、「這次不看壞就會上1000，真心不騙」、「GG一千只是時間問題」、「不用停損」」、「少說1200才賣吧」、「有單推，不像一堆嘴砲的」。

但也有網友留言狠酸「昨天不買，今天追高標準散戶心態」、「還早，先連漲三天再說」、「1000以上的冤魂太多」、「上去又下來真的只是一場空」、「台GG少說1200才賣」、「賭這麼大？公布關稅前一切都是賭博」、「5/7前小心晶片稅再殺一波」、「昨天824不買，今天860進場還是勇者」、「開高是給你跑，不是叫你追」、「勇者啊，昨天川普吹的黃金今天就掰了」、「搞不好周五前就要停損了」、「1000沒整理半年以上，沒人敢拉上去吧」、「目前會800-900盤一陣子吧」。

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